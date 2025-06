Članovi spasilačkih i medicinskih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine učestvovali su danas u Sarajevu u zajedničkoj pokaznoj vježbi potrage i spašavanja u urbanim sredinama.

Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) u saradnji s Međunarodnom asocijacijom doktora (AID) i Službom za potragu i spašavanje iz Ankare (ANSAR) u periodu između 7. i 13. maja ove godine u Sarajevu realizuje obuku potrage i spašavanja u urbanim sredinama, te obuku za medicinsku potragu i spašavanje i uvod u hitne situacije.

Riječ je o obukama u okviru Programa za intervencije u hitnim i slučajevima prirodnih katastrofa (ADAMEP), te Programa za jačanje kapaciteta urgentne medicine (ATKAP), koje TIKA realizuje u Bosni i Hercegovini još od 2017. godine, a u koordinaciji s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Projekat je ove godine okupio oko 35 zdravstvenih radnika i 30 pripadnika spasilačkih službi s prostora cjelokupne Bosne i Hercegovine.

Danas je održana pokazna vježba gdje su ekipe došle na mjesto pogođeno zemljotresom, tačnije u urušen objekat.

Erdinc Isik, koordinator TIKA-e za Bosnu i Hercegovinu, podsjetio je da ova institucija u ime Turkiye od 2017. godine realizuje ovu vrstu obuka.

"Ove godine imamo situaciju da smo spojili spasioce i medicinske timove. Obukama je prisustvovalo oko 60 učesnika sa područja cijele Bosne i Hercegovine. U proteklom periodu smo educirali više od 200 osoba u Bosni i Hercegovini. Nakon zemljotresa koji su se, nažalost, dogodili u Turkiye, vidjeli smo koliko su bitne ove obuke, koliko je bitno da imamo spremne obučene ljude", pojasnio je Isik.

Kako je kazao, i u narednom periodu će nastaviti da dijele njihova iskustva s Bosnom i Hercegovinom.

"Sa Bosnom i Hercegovinom imamo dugogodišnju saradnju na polju edukacije službi spasilaca. Oni su svoje znanje i primijenili u Turkiye. Veliki dio učesnika današnje vježbe je bio u Turkiye i zahvalni smo na njihovoj pomoći i požrtvovanosti koju su pokazali s ciljem spašavanja ljudskih života", istakao je Isik.

Zahvalio se još jednom Bosni i Hercegovini na njenom doprinosu u spašavanju života u Turkiye.

Fahrudin Dobrača je kao vođa tima Gorske službe spašavanja Općine Novi Grad Sarajevo početkom februara učestvovao u akcijama spašavanja nakon razornih zemljotresa u Turkiye. Danas je bio u svojstvu instruktora i lidera tima pokazne vježbe.

"Danas su tu bili članovi spasilačkih službi iz cijele Bosne i Hercegovine. Radi se sinergija svih službi spašavanja. Ovo je zahtjevna i velika vježba. Poučeni iskustvom iz Turkiye, nažalost, koja je doživjela veliku tragediju, nastavljamo edukacije i saradnju", pojasnio je Dobrača.

Podsjetio je da su timovi iz Turkiye u prethodnom periodu obučili instruktore iz Bosne i Hercegovine.

"Zajednički radimo na ojačavanju naših timova iz Bosne i Hercegovine. Ovo je potraga i spašavanje u urbanim sredinama, dakle, zemljotresima i ruševinama", izjavio je Dobrača.

Podsjetio je da su početkom februara ekipe iz Bosne i Hercegovine učestvovale u akcijama spašavanja u Turkiye gdje su spasili deset osoba.

Belma Mahmić iz Federalne uprave civilne zaštite jedna je od učesnika danas održane pokazne vježbe. U Federalnoj upravi civilne zaštite je oko pet godina. Bila je i u timu iz Bosne i Hercegovine koji su početkom februara učestvovali u akcijama traženja i spašavanja nakon razornih zemljotresa u Turkiye.

"Učestvovala sam u akciji spašavanja u Turkiye. To je bilo nevjerovatno iskustvo. To je bilo nešto što nikada neću zaboraviti. Vježba je vježba, ali to što smo tamo doživjeli i kako smo se tamo ponijeli je nešto drugo. U tim momentima reagujete emotivno", ispričala je Mahmić.

Prema njenim riječima, u Turkiye su primijenili iskustvo koje su stekli tokom godina.

"I prije ove vježbe smo imali razne obuke i vježbe koje smo realizovali sa Turkiye. Primijenili smo samo ono što su nas oni ranije naučili. Jedina je razlika što smo to ljudski i emotivnije doživjeli", pojasnila je Mahmić.

U Turkiye joj je najteže pala situacija kada su tokom jedne akcije u jednoj ruševini podigli ploču i tamo zatekli majku s djecom u zagrljaju koja su bila mrtva.

Istakla je da su obuke i vježbe jako bitne za posao kojim se bave.

"Ono što se desilo u Turkiye, može da se vrlo lako desi i ovdje, susjedima… Ovaj vid vježbi treba da bude i češći", dodala je Mahmić.

Među instruktorima iz Turkiye koji su stigli u Bosnu i Hercegovinu je i Omer Unal, instruktor za spašavanje u urbanim sredinama, planinsko spašavanje i potragu na vodi i pod vodom, a koji je inače državni službenik u Ankari, a dobrovoljno učestvuje na obukama ovog tipa.

"Od 2017. godine dolazim u Bosnu i Hercegovinu kako bi s kolegama obavio obuke. Nakon zemljotresa u Turkiye, obradovali smo se kada su nam se pridružili naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine, naši učenici. Cilj naših obuka je i bio jačanje međunarodne saradnje i kapaciteta, da dođemo na nivo da možemo kvalitetno djelovati. To smo i vidjeli u Turkiye. Spasioci iz Bosne i Hercegovine su veoma kvalitetno i profesionalno obavili svoj posao", istakao je Unal.

Kako je kazao, to je dokaz da su proteklih godina dobro radili svoj posao i uspješno obavili obuke.