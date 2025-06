Četrdeseti dan od početka ekspedicije na Mount Everest vremenske prilike i prognoze poslužile su bh. alpinistu, triatlonca i ironmana Tomislava Cvitanušića i njegov tim te su odlučili krenuti ka samom vrhu himalajskih planina.

Trenutno se nalaze u kampu C2 na visini od 6.500 metara, a danas i subotu provest će u odmoru i pripremama za izuzetno zahtjevan nastavak uspona na najviši vrh svijeta.

“Sve ide po planu. Ima vjetra i prilično je hladno”, kratko je porukom putem uređaja za satelitsku komunikaciju poručio proslavljeni alpinista.

U dijelovima iznad Baznog kampa nema internetske veze.

Prema planu, Cvitanušić i njegov tim bi u nedjelju trebali stići u kamp C3, kada će zbog velike visine od 7.300 metara morati uključiti kisik. Proteklih dana testirali su boce i maske za kisik kako slučajno ne bi bilo nekih nepredviđenih situacija.

U ponedjeljak bi ekspedicija trebala stići u kamp C4 na 7.930 metara odakle bi, nakon 3-4 sata odmora, oko 19 sati trebali krenuti prema vrhu.

Ukoliko sve bude išlo prema planu, u ranim jutarnjim satima utorak bi mogli stići na sami vrh od 8.848 metara. Istog dana predviđeno je spuštanje do C4, a dan kasnije i povratak na C2, a potom i u Bazni kamp.

Svi koji prate Cvitanušića na ovom nevjerovatnom pohodu mogli su naučiti koliko je aklimatizacije na surove uslove i hladan i suh zrak neophodna da bi se napravio bilo koji korak dalje, zatim kolika je važnost vremenskih prilika i mentalne snage koja je, kako je i on primijetio, zahtjevniji poduhvat pri penjanju na Mounbt Everest od fizičke.

Veoma izazovni dani su pred Cvitanušićem, ali s obzirom na njegovu fizičku spremnost i dosadašnje iskustvo, sve bi trebalo da prođe u najboljem mogućem redu.

Tome se nada i Cvitanušićev učitelj Muhamed Gafić, koji se kao član jugoslovenske ekspedicije 1979. godine u ekstremno teškim uslovima prvenstvenim smjerom preko Zapadnog grebena uspio popeti na Mount Everest.

Za taj uspjeh Josip Broz Tito ih je odlikovao Ordenom zasluga za narod sa zlatnim vijencem.

“Oni su sada na usponu gdje trpe hladnoću od - 20 stepeni Celzijusa i penju se prema vrhu na kojem je trenutna temperatura - 40 stepeni. Vjetar pojačava hladnoću do neslućenih razmjera. U zraku je manje od pola kisika u odnosu na nivo mora. Pred Tomom je zaleđena stijena osamtisućnjaka Lotsea, a izaći na Južno sedlo Everesta visokog skoro 8.000 metara nad morem je podvig. Nakon toga ga čeka gotovo kilometar visine stratosfere i oštar greben do vrha. Sve to zajedno sa gotovo 500 alpinista, koje prati isto toliko Šerpasa, koji sanjaju o vrhu i koji će gotovo istim stopama gaziti. Jednostavno je za one koji su to u stanju uraditi, a ja vjerujem u Tomu”, poručio je Gafić.

Ostvarenje sna Tomislava Cvitanušića da krene na vrh Mount Everesta omogućili su i sponzori, društveno odgovorne kompanije koje su prepoznale važnost podrške hrabrim i lijepim pričama.