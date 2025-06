Pomoćnik predsjednika i glasnogovornik Partije pravde i razvoja (AK partija) Omer Celik reagovao je u nedjelju na napade predstavnika opozicije na agenciju Anadoliju, poručivši kako je takav pristup primjer diktatorskog mentaliteta.

Celik je na konferenciji za novinare reagovao na optužbe na račun Anadolije u vezi s objavljivanjem rezultata predsjedničkih i parlamentarnih izbora, koji su u nedjelju održani u Turkiye, prvenstveno na izjave gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua.

"Prije nego što su rezultati finalizirani, odjednom su se na televiziji užurbano pojavili glasnogovornici saveza protivkandidata, gradonačelnici (gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu i gradonačelnik Ankare Mansur Yavas) i počeli govoriti da je Anadolija na klasičan način iskrivila podatke. Anadolija podatke dobiva od stvarnih ljudi. Anadolija kao državna institucija ima svoje pretplatnike u Turkiye i u svijetu. Uopšte nije bitno da li se rezultati koje objavljuje sviđaju nekoj partiji", rekao je Celik.

Podvukao je kako se glasovi još prebrojavaju te kako još nisu objavljeni potpuni rezultati prema kojima bi se očitovala volja naroda.

"Ali, oni prvo napadaju Anadoliju i onda objavljuju rezultate izbora. Ako u literaturi treba tražiti primjer diktatorskog mentaliteta, onda je to ovaj pristup. Ovo je diktatorski pristup, to je nepoštivanje nacionalne volje, to je pokušaj atentata na načelo da suverenost bezuvjetno pripada naciji", zaključio je Celik.

Nakon 75,79 posto prebrojenih glasova na predsjedničkim izborima, aktuelni predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u vodstvu s 50,76 posto glasova, u odnosu na protivkandidata Kemala Kilicaroglua koji ima 43,43 glasova. Treći kandidat Sinan Ogan ima 5,31 posto glasova.