Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Željko Brkić istakao je u ponedeljak, na konferenciji "Vizija nula za Balkan", da je bezbednost u saobraćaju i promena svesti u ponašanju vozača ključ dostizanja zajedničkog cilja ne samo MUP-a, već i celog društva - nula smrtno stradalih i nula teško povređenih u saobraćajnim nezgodama u Srbiji.

Brkić je metaforički objasnio da je vazduh ključan za život, a da je taj vazduh u saobraćaju odgovorno ponašanje učesnika i svih u društvu koji mogu da daju doprinos ostvarenju naše vizije.

"Nažalost mi svakoga dana u Srbiji na putevima ostanemo bez vazduha, a da bismo disali i ostali bezbedni na putevima potrebno je da svi činioci društva daju maksimalni doprinos", naglasio je on.

On je dodao da saobraćajna policija ulaže maksimalne napore na sankcionisanju prekršaja koji direktno ugrožavaju bezbednost saobraćaja, ali i na preventivnim aktivnostima.

"Ipak, stanje bezbednosti saobraćaja u Srbiji još uvek nije na nivou proseka Evropske unije. Veliki broj vozača, na dnevnom nivou, saobraćajna policija isključi iz saobraćaja upravo zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Među njima je mnogo veoma mladih ljudi koji nisu ni svesni posledica do kojih takvo neodgovorno ponašanje može da dovede", istakao je Brkić.

On je objasnio da je vladino Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim predsedava ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, usvojilo Akcioni plan za period 2023-2030. godine, kao i Nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja, kojom je predviđena "Vizija nula poginule dece u saobraćaju".

Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miroslav Alempić je rekao da su ovakvi događaji mesto za razmenu iskustava o ovoj važnoj temi.

"Saobraćaj je posledica naših potreba za kretanjem i kao takav ima izuzetan uticaj na kvalitet naših života. Saobraćaj moramo da oblikujemo, unapređujemo i razvijamo, tako da bude bezbedan za sve učesnike u saobraćaju i za okolinu", rekao je on.

Kako je istakao Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture aktivno radi na poslovima koji rade u cilju bezbednosti saobraćaja. On je dodao da se grade auto putevi, brze saobraćajnice sa ciljem bolje povezanosti.

"Trenutno se radi 492 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, od čega ove godine planiramo da završimo više od 100 kilometara, a takođe započete su radnje na pripremi potrebne planske i tehničke dokumentacije za izgradnju još 950 kilometara puteva, gde ove godine planiramo da ugovorimo 212 km brzih saobraćajnica", dodao je on.

Narodni poslanik Tomislav Janković je rekao da problem bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji prepoznat kao vrlo važan i da se njemu pristupa vrlo temeljno.

"Uočen je trend blagog smanjena saobraćajnih nezgoda pa je u perioduod oktobra do decembra prošle godine za 6 odsto manje nezgoda u odnosu na isti period 2021. godine. Ono što ne sme da se izgubi iz vida je da 39 odsto čine nezgode sa povređenim i nastradalim licima, a od uticajnih faktora koji dovode do saobraćajnih nezgoda najveći broj čine pogrešno izvedene radnje u saobraćaju, staje vozača, zatim neprilagođena brzina i uticaj alkohola", dodao je on.

Imajući u vidu da je bezbednost saobraćaja širok pojam, objašnjava on, prepoznata su tri klična faktora koja najvećoj meri utiču na bezbednost u saobraćaju.

"Putna infrastruktura sa 7,3 odsto ukupnog uticaja, održavanje vozila i njihova starost sa 1,23 odsto i neodgovaraajuće ponašanje učesnika u saobraćaju sa preko 91,5 odsto", dodao je on.

Janković je istakao da što se tiče putne infrastrukture Srbija je drugačija zemlja nego pre 10 godina.

"Planiramo da se najveći broj putovanja obavlja na putevima visokog standarda, što je moguće jedino odgovarajućim planiranjem, ulaganjem i izgradnjom, kao i održavanjem", dodao je on.

Janković je rekao da je prošle godine 68,5 miliona vozila koristilo auto-puteve u Srbiji, što je za 6 miliona više u odnosu 2021. godinu, a najveći broj vozila koristio je auto-puteve u avgustu - 7,3 miliona vozila.

On je dodao da je to dobro, ali da predstavlja sa jedne strane i rizik i da je zato važno da se radi i na drugim aspektima saobraćaja kako bi se smanjio pritisak na puteve i da se izbegnu nezgode.