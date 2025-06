Obilne padavine posljednjih dana dovele su do porasta vodostaja i poplava na području Unskog-sanskog kantona (USK). Najkritičnije je u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu, u kojima je proglašeno stanje prirodne nesreće, a gdje je poplavljeno više stotina objekata. Zasad su evakuisane dvije nepokretne osobe.

Izvještaji o stanju vodostaja pokazuju da se na području Bihaća, Bosanske Krupe bilježi trenda pad vodostaja od jednog centimetra, dok je u Sanskog Mostu pad od dva centimetra.

Majda Kovač, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite, kazala je novinaru Anadolije kako činjenica da se u dva grada i jednoj općini proglasilo stanje prirodne nesreće potvrđuje da je situacija ozbiljna. Kazala je kako je, prema informacijama od jučer, na ovom području poplavljeno više od 200 objekata, te kako je danas taj broj sigurno veći.

Upravo je u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu je situacija i nakritičnija.

U Bihaću, u mjesnoj zajednici Kulen Vakuf, rijeka Una poplavila je više objekata, a voda se izlila i na kolovoze.

“Putne komunikacije prema naselju Klisa (Bihać) su u prekidu. Jedinica CV za spašavanje na vodi i pod vodom jučer je cjelodnevno vršila dostavu hrane i pitke vode za mještanje naselja Klisa koji su bili odsječeni. U MZ Pokoj su se postavljene vreće s pjeskom, a dvije nepokretne osobe su evakuisane iz ove mjesne zajednice”, kazala je Kovač.

U Bosanskoj Krupi je također došlo do naglog porasta vodostaja rijeke Une, usljed čega je došlo do plavljenja velikog broja poslovnih, stambenih i pomoćnih objekata u naseljima u ovom gradu.

U ugroženom području bilo je potrebno postavljanje vreća s pjeskom, zbog čega je jučer angažovano 50 osoba s mehanizacijom i dostavljene su vreće s pjeskom.

U Bužimu i Cazinu je također došlo do plavljenja, izlile su se rijeke i potoci, kao i aktiviranja klizišta. Tako je došlo i do prekida saobraćaja na mostovima na u cazinskim naseljima Rujnice, Pjanići, Rajak, Mutnik, Kapići zbog obilnih padavina, došlo je do aktiviranja starih i pojave novih klizišta.

Kovač je navela kako će danas biti održana i vanredna sjednica Vlade Federacije BiH.

“Mi smo u stalnom kontaktu s Vladom i premijerom Nerminom Nikšićem. Svi naši resursi su stavljeni na raspolaganje, od prvog momenta kada ja upaljen prvi narandžasti meteoalarm”, kazala je Kovač.

Dodala je kako su dvije specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom u pripravnosti, da su ponudili svoje kapacitete USK-u, ali da je iz kantonalnih operativnih centara rečeno da još uvijek nisu potrebni, te da se mogu boriti sa svojim kapacitetima i pumpama.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne istočnog i jugoistočnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. U četvrtak u Bosni rijetko može padati slaba kiša ili rosulja u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Na jugu i istoku Hercegovine od sredine dana prema poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U petak slabija kratkotrajna kiša je moguća u sjevernim područjima Bosne.