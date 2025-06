“Upravo smo se vratili u C4. Spojili se na nove boce kisika. Za dva dana, kada dođem u bazni, sve vas zovem“, napisao je Tomislav, koji se cijelu noć penjao do vrha.

Podsjetimo, proteklih dana surovi vremenski uslovi su otežavali ekspediciji put prema vrhu, ali su svi članovi bili izuzetno spremni i oprezni, a nakon što se i vrijeme stabilizovalo, odlučili su krenuti prema vrhu.

Javnost širom regije s velikom pažnjom prati njegov pohod na Mount Everest, koji je počeo 31. marta, kada je krenuo sa sarajevskog aerodroma prema Nepalu.

Dolaskom u Bazni kamp na 5.300 metara počela je avantura za poznatog bh. alpinistu, triatlonca i ironmana i njegov tim, na čijem je čelu bio kao jedan od najiskusnijih alpinista.

Sve vrijeme njegovog uspona imao je kontakt i podršku svog učitelja i legendarnog alpiniste Muhameda Gafića, koji nam je objasnio kako je za alpiniste najsigurnije da prema vrhu kreću po noći.

“Tomo nije smio rizikovati da bude iscrpljen jer bi to uticalo i na njegov uspjeh. Uspio se popeti na vrh, ali to je tek pola njegovog puta na ovoj planini, jer mu sada predstoji još jedan težak dio, a to je povratak. Dio tog težeg puta je već prošao i stigao je u kamp C4, što znači da je izašao iz 'zone smrti’, kako se zove taj dio“, pojasnio je Gafić.

Cvitanušić je trenutno u šatoru i koristi rezervni kisik koji su mu obezbijedili Šerpasi. To je velika olakšica jer na 8.000 metara vazduh ima trećinu kisika u odnosu na onaj na nivou mora. Bez kisika bi teško proveo noć.

U četvrtak ujutro slijede dvije etape s južnog sedla do kampa C2, a ovaj put nije nimalo jednostavan ni lak zbog ledene stijene preko koje mora biti izuzetno pažljiv. Da bi sve prošlo kako treba pobrinuo se elitni tim Šerpasa, koji je fiksirao užad na stijeni, što će im olakšati silazak. Do drugog kampa Tomo i njegov tim će morati voditi računa i o pukotinama.

“Ne trebamo se brinuti jer osim znanja kretanja po glečeru Tomo će biti i svezan na uže i kretat će se sa Šerpasima. Sutra će vjerovatno ostati na C2 da se odmori, a prekosutra bi trebao nazad u Bazni kamp. Samo Tomo zna koliko mu je truda i upornosti trebalo da se popne do vrha, a sigurno je posebno zahvalan za prijateljstvo sa svojim Šerpasom. Oni koji se popnu na vrh svjesni su da nisu nikakvi osvajači, pa tako i Tomo, nego je pitanje da li će im planina dozvoliti ili ne da se popnu na nju. Tomo je to zaslužio i planina mu je dozvolila da se popne“, kazao je Gafić.

