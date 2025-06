Poljoprivrednici koji protestuju u Novom Sadu četvrti dan, danas su pre podne traktorima blokirali Temerinski most, a pod blokadom će biti do 16 sati. Kako je izjavio Goran Filipović iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, od 13 do 14 sati u planu je da se propuštaju vozila preko tog mosta, a onda će od 14 časova pa u iduća dva sata ovaj most preko kanala Dunav-Tisa-Dunav ponovo biti blokiran.

Tokom blokade, saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce, a preko ovog mosta mogu da prođu vozila hitnih službi.

Filipović je rekao da će nakon 16 sati poljoprivrednici traktorima doći ispred Novosadskog sajma, gde im je početna tačka okupljanja još od utorka, navodeći da će se u koordinaciji s ostalim udruženjima poljoprivrednika dogovoriti o daljim načinima protesta, pogotovo imajući u vidu da je za sutra predviđeno otvaranje 90. Međunarodnog poljoprivrednog sajma.

Predstavnik nezadovoljnih poljoprivrednika kazao je i da iz Vlade Srbije još nije stigao nikakav odgovor na njihovih osam zahteva koje su podneli zajedno sa predstavnicima još šest udruženja poljoprivrednika, ali da „postoje određeni kontakti“ i da će se o tome nešto više znati kasnije tokom dana.