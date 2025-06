Podijeljena su mišljenja u vezi s implementacijom ovog zakona čije će nepoštivanje biti sankcionisano visokim novčanim kaznama. U proljeće 2022. godine izglasan je Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a s primjenom ovog zakona kreće se za manje od deset dana. Osim što je zakon sam po sebi izazvao podijeljena mišljenja među strukom, građanima i ugostiteljima, mnogima je posebno zaparala uši činjenica da će se provoditi u samo jednom bh. entitetu.

Šta zapravo podrazumijeva primjena ovog zakona?

Prije svega, bitno je naglasiti da zakon nazvan „Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje“ kod velikog dijela stanovništva proizvodi mišljenje da će se konzumiranje duhana i drugih proizvoda na teritoriji FBiH u potpunosti zabraniti, no to nije istina. Zabrana pušenja bit će implementirana samo i isključivo u zatvorenim prostorima, i to u onima u kojima nije moguće fizički razdvojiti pušački od nepušačkog dijela.

Dakle, zakon koji je donesen u cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva podrazumijeva zabranu pušenja u sljedećim situacijama:

- u zatvorenim javnim mjestima, na radnim mjestima i u javnom prevozu, te

- u privatnim sredstvima prevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe.

U mjestima gdje je pušenje zabranjeno mora biti postavljen grafički znak zabrane pušenja i tekst "Zabranjeno pušenje", te ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje pepela.

Provođenje zabrane pušenja obavezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora koji će, u slučaju da neko od klijenata ne poštuje ovu odluku, prvobitno opomenuti klijenta, zatim će mu uskratiti uslugu, zamoliti ga da napusti prostor, a u konačnici i kontaktirati nadležni organ.

Za nepoštivanje ovog zakona predviđene su novčane kazne u iznosu od 100 do 15.000 KM, u zavisnosti od toga da li je zakon prekršilo fizičko ili pravno lice, i pod kojim okolnostima.

Izuzeci od zabrane pušenja u javnim prostorima

- Pušenje je dozvoljeno korisnicima usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, za njegu starih osoba, te u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone,

- pušenje je dozvoljeno na aerodromu, i to u posebnom prostoru za pušenje,

- pušenje je dozvoljeno u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. U objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, s istaknutom oznakom o dozvoli pušenja.

Dakle, pušenje je dozvoljeno u prostorima u kojima je moguće osigurati zaštitu nepušača od izloženosti duhanskom dimu, putem osiguranja potpune fizičke odvojenosti prostora za pušenje i uz adekvatne ventilacijske sisteme.

U ovim prostorijama zabranjeno je služiti hranu, a obavezno je isticanje grafičkog znaka dozvole pušenja i teksta koji glasi ,,Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje".

Građani i ugostitelji podijeljenog mišljenja

Pitali smo građane Sarajeva šta misle u vezi s ovom tematikom. Očekivano, podijeljenog su mišljenja.

I dok jedni za TRT Balkan ističu da podržavaju implementaciju ovog zakona, iako među ispitanicima nailazimo i na pušače koji, uprkos činjenici da praktikuju konzumiranje duhana ne vole, kako kažu, zagušljivost prostora u kojem borave, postoje i oni drugi koji ističu da će izbjegavati boravak u ugostiteljskim objektima ukoliko se u njima ne bude moglo pušiti.

Istovremeno, i među ugostiteljima vlada podijeljeno mišljenje.

Dok vlasnica restorana iz Mostara, Elvisa Ćuljak, smatra da implementacija ovog zakona neće utjecati na njihovo poslovanje jer su, kako kaže, njihovi gosti pretežno turisti koji su naviknuti na zabranju pušenja u zatvorenim prostorima, vlasnica ugostiteljskog objekta iz Zenice misli da će zabrana pušenja narušiti poslovanje u njenom objektu.

Predstavnik Udruženja hotelijera i restoratera Amir Hadžić tvrdi da će implementacijom ovog zakona najviše „nastradati“ vlasnici malih objekata, tzv. bosanskih kafana koji, zbog male površine nemaju mogućnost fizičkog pregrađivanja objekta.

Slična praksa i u regionu

Do sada, Bosna i Hercegovina i Srbija bile su jedine zemlje regiona koje nisu zabranile konzumiranje duhana i drugih sredstava za pušenje na javnim mjestima.

Federacija Bosne i Hercegovine uskoro kreće s tom praksom, ostatak zemlje još uvijek ne, u Srbiji se govori o mogućem sličnom scenariju, ali praksa još nije zaživjela.

Hrvatska je sa sličnom praksom počela prije više od desetljeća, 2009. godine, Sjeverna Makedonija godinu poslije, a Crna Gora 2019. godine.