Soumaya T. Hamdi je izvršna direktorica Halal Travel Guide, britanske turističke kompanije koja uspostavlja bolje iskustvo putovanja za muslimane širom svijeta. Opisana kao "poduzetnik koji redefinira putovanja za milenijske muslimane", Soumaya je predstavljena u brojnim međunarodnim publikacijama uključujući The Guardian, The Observer i New York Times.

Halal Travel Guide radi u partnerstvu sa lokalnim turističkim operatorima iz cijelog svijeta na osmišljavanju putovanja za muslimane koji žele proaktivan odmor, odnosno avanturu sa ključnim fokusom na odgovoran turizam koji donosi konkretne benefite i putnicima i destinaciji. Ovo uključuje iskustva kao što su tradicionalni časovi kuhanja na selu širom Balkana, beduinsko posmatranje zvijezda u Wadi Rumu i istraživanje zlatnog doba islama u Uzbekistanu, što je samo dio ponude.

Sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju turističkih usluga muslimanskim putnicima, Halal Travel Guide također nudi uvide i stručne savjete o tome kako destinacije mogu bolje unaprijediti svoje resurse kako bi privukle ovaj brzorastući segment globalnog turizma.

Otkako su pokrenuli svoje prve ture u Bosnu i Hercegovinu 2018. godine, Halal Travel Guide je povećao publiku od preko 40.000 pratilaca na društvenim mrežama, stvarajući jedinstvenu zajednicu za avanturističke muslimanske putnike.

Zaljubila se u BiH

“Moje prvo putovanje u Bosnu bilo je 2017. godine kada sam bio na zadatku da kreiram digitalni turistički vodič dizajniran za muslimanske putnike. Imajte na umu da u tom trenutku nije bilo mnogo informacija dostupnih na internetu za muslimanske putnike, posebno za mlađe, odnosno generaciju ‘milenijaca’, koje bi mogli pronaći na društvenim mrežama, blogovima i web stranicama, kako bi im pomogli da planiraju svoja putovanja u Bosnu. U to vrijeme Bosna je također još uvijek bila relativno nova destinacija za putovanja zapadnih muslimanskih putnika”, istakla je u razgovoru za Anadoliju Hamdi.

Naglašava da se u Bosni i Hercegovini ”na prvu” zaljubila ”u zemlju, njene ljude, historiju, hranu, džamije, pejzaž”.

“Tokom ovog istraživačkog izleta upoznala sam svoje dugogodišnje partnere. Od tada smo počeli dovoditi muslimanske turiste, ali i neke nemuslimane iz Britanije, SAD, Norveške, Belgije, Danske, Kanade da iskuse i upoznaju Bosnu i Hercegovinu”, dodala je Hamdi.

Posljednjih godina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini ima sve više tzv. ”halal turista” iz Evrope, među kojima dominiraju Turci iz Njemačke, kao i uglavnom mladi pripadnici evropskih muslimanskih zajednica porijeklom iz arapskih zemalja, Pakistana, Bangladeša...

“Mislim da Sarajevo ostaje neotkrivena destinacija, kako za muslimanske putnike tako i za evropske putnike općenito. Nije to zbog nedostatka ponude, Sarajevo je cjelogodišnja destinacija koja nudi skijanje na prekrasnim planinama, planinarenje, te mogućnost uživanja u užurbanoj Baščaršiji i ugodnim večerima ljeti. Sarajevo i Bosna općenito su dom bogate historije koju možete istražiti na mjestima koja vas vraćaju u prošlost, kao što su Morića Han, selo Lukomir, Stari grad Mostar, Blagaj i Počitelj…”, govorila je Hamdi.

Novo vrijeme donosi nove izazove i traži drugačije oblike promocije turističkih destinacija kako bi se privukle mlađe generacije.

“Realnost je da uprkos svemu što Sarajevo i Bosna i Hercegovina općenito ima za ponuditi, turisti toga još uvijek uglavnom nisu svjesni. Reputacija BiH raste iz godine u godinu. Hello travel guide je jedan od projekata koje radimo kroz koji kreiramo originalni sadržaja, posebno za digitalne medije kao što su video priča, posebno na Instagramu i Tik-Tok gdje milenijalci i generacija Z nalazi sadržaj o putovanja. Proveli smo posljednjih pet godina prikupljajući i kreirajući originalni sadržaj o Bosni kako bismo prikazali sve što ova nevjerovatna destinacija može ponuditi. U početku je to bilo jako izazovno, ali smo primijetili u posljednjih nekoliko godina, a posebno nakon pandemije, da su ljudi mnogo svjesniji Sarajeva i Bosne kao privlačne uzbudljive turističke destinacije za putovanje koja je u usponu. To se potvrđuje sve većim brojem tura i rastom rezervacija”, pojasnila je Hamdi.

Istakla je da treba odati priznanje organizacijama kao što je US aid koje veoma kvalitetno razmišlja unaprijed i naporno rade na jačanju Bosne kao brenda u halal turizmu.

Jedinstveni Balkan

Zapadni Balkan je za mnoge savremene turiste jedna destinacija koju posjete tokom svog putovanja koje traje desetak dana.

“Ključno je priznati da muslimani iz dijaspore, kao i mladi muslimani koji žive u Evropi, visoko cijene iskustva putovanja koja pružaju osjećaj povezanosti s lokalnom zajednicom. Oni traže destinacije u kojima se osjećaju cijenjeno i dobrodošlo kao posjetioci. To ne treba potcjeniti, s obzirom na to da se muslimanski turisti često ne osjećaju potpuno prihvaćeni u konvencionalnim turističkim destinacijama u Evropi. Bosna, posebno Sarajevo, zauzima prepoznatljivu poziciju kao evropska destinacija koja još uvijek zadržava istočnjački ambijent. Najbolji primjer za to je kako možete ispijati kapućino u kafiću u evropskom stilu na Baščaršiji dok gledate mujezina kako se penje na munaru i uči ezan”, rekla je Hamdi.

U Halal Travel Guide su primijetili da su muslimanski putnici, posebno oni koji se već nalaze u Evropi, preferiraju posjetiti Bosnu kao samostalnu destinaciju.

“Oni mogu razmisliti o tome da posjete Hrvatsku na dan ili dva, a nužno ne žele opsežnu turneju po Balkanu. Međutim, navike se neznatno razlikuju za putnike koji dolaze iz EU, Kanade i Malezije, gdje je putovanje duže. Stoga vjerujem da Bosna, a posebno Sarajevo, može poslužiti kao centralno čvorište halal turizma, posebno za turneje po Balkanu. Ovo tvrdim dugi niz godina, a i danas čvrsto vjerujem: Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ima potencijal da postane prva halal destinacija u Evropi”, kazala je Hamdi.

Međunarodni poslovni događaju kao što je Sarajevo Business Forum i Sarajevo Halal Fair su odlične prilike za umrežavanje i razmjenu iskustava.

“SBF i SHF se bave stvaranjem i učvršćivanjem Sarajeva kao centralnog čvorišta za diskusiju, razvoj i izgradnju između industrijskih igrača u halal ekonomiji, koja, kao što znamo, raste velikom brzinom. Radujem se razmjeni ideja sa kolegama iz halal ekonomije i stručnjacima iz cijelog svijeta”, rekla je Soumaya T. Hamdi.