Političke stranke koje zastupaju Bošnjake u Sandžaku i Srbiji su u reagiranju povodom ubistva Ervina Ćelahmetovića iz Priboja zatražile hitnu reakciju državnih organa Srbije i procesuiranje osumnjičenog pripadnika policije.

SDA Sandžaka,ogranak Priboj, najoštrije osuđuje ubistvo Bošnjaka iz Priboja Ervina Ćelahmetovića od pripadnika interventne jedinice policije Srbije.

"Da su adekvatnije procesurani i strožije kažnjeni pripadnici granične policije MUP-a Srbije koji su prošle godine pozivali na zločine i genocide nad Bošnjacima Sandžaka, iste one koji su počinjeni u BiH, možda do ovog ubistva ne bi došlo. Živimo u društvu i vremenu gdje uniforma koja treba da štiti građane, zapravo najbrutalnije krši zakone koje sami treba da sprovode. Izražavamo sućut porodici Ćelahmetović i nadamo se da će pravda biti zadovoljena, da privilegovanih nema i ne smije biti kakav je slučaj bio do sada", navedeno je u reagiranju iz SDA Sandžaka u Priboju.

Zastupnik SDA Sandžaka u srbijanskom parlamentu, Enis Imamović, rekao je za Anadoliju da očekuje detaljnije informacije, ali imajući u vidu sve što policija u kontinuitetu radi na štetu Bošnjaka Priboja, "ovo svirepo ubistvo je direktna posljedica zločinačke svijesti koja se njeguje, toleriše pa čak i nagrađuje od strane ove vlasti".

"To je jedan od razloga zašto smo tražili i ponavljamo zahtjev za smjenu ministra policije Bratislava Gašića, ali i kažnjavanje svih policajaca koji, naročito u Priboju, proteklih godina čine zločine i zlodjela nad bošnjačkim stanovništvom", istakao je Imamović.

Iz Sandžačke demokratske partije (SDP) navode da su sa velikom tugom primili vijest o stravičnom događaju koji se dogodio tokom noći u Priboju i da je ovaj incident izuzetno zabrinjavajući, posebno imajući u vidu činjenicu da je počinilac pripadnik MUP-a, organa zaduženog za očuvanje reda i sigurnosti građana.

SDP traži da država hitno reaguje i preduzme sve neophodne mjere kako bi se počinilac ovog stravičnog događaja priveo pravdi i najstrožije sankcionisao.

"Država mora da pokaže da niko nije iznad zakona i svi moraju snositi odgovornost za svoje postupke. U ovom trenutku svi treba da budemo uz porodicu nastradalog Ervina. Gubitak voljene osobe je nenadoknadiv i teško je pronaći riječi utjehe. Kao društvo, moramo pronaći snage da podržimo porodicu u ovim teškim trenucima i da se izdignemo iznad ovog stravičnog događaja. Najmanje što nam sada treba jeste podsticanje međuetničkih tenzija. Ovaj incident ne smije biti povod za širenje međunacionalne netrpeljivosti. Kao društvo, moramo biti svjesni da nasilje ne smije definisati naše međusobne odnose i da je osuda i sankcionisanje ovakvih djela obaveza svakoga od nas", navode iz SDP-a.

SDP je pozvao nadležne institucije da hitno preduzmu sve mjere kako bi se osiguralo pravno procesuiranje krivaca, kao i da se provede temeljna istraga koja će rasvijetliti sve okolnosti ovog incidenta.

"Očekujemo da pravda bude zadovoljena i da se odgovorni za ovo zlodjelo suoče s posljedicama svojih djela. U ovim teškim trenucima, apelujemo na sve građane da ostanu smireni i da pokažu solidarnost prema porodici nastradalog", poručili su.

Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsjednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić uputio je otvoreno pismo Vladi Republike Srbije povodom ubistva Bošnjaka u Priboju i istakao da ovaj događaj treba biti ispraćen sa vrha države, kako ne bi došlo do dodatne eskalacije i narušavanja međuetničkih odnosa, te dodatnog ugrožavanja bošnjačke nacionalne zajednice u toj opštini.

"Ponovo imamo jako tešku ulogu obavijestiti vas i od vas zatražiti što hitriju reakciju, s obzirom na to da je sinoć u Priboju, u lokalnom ugostiteljskom objektu, nakon kraće svađe, pripadnik Policijskih jedinica, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, Igor Avramović (28), brutalno i svirepo pretukao i usmrtio sugrađanina Ervina Ćelahmetovića (35). Iako još uvijek nemamo detalje događaja, u sredini kakva je pribojska, pogotovo nakon nerijetkih fašističkih izliva prema muslimanima Bošnjacima koji u tom gradu žive, ovakav događaj zasigurno mora biti ispraćen sa vrha države, kako ne bi došlo do dodatne eskalacije i narušavanja međuetničkih odnosa te dodatnog ugrožavanja bošnjačke nacionalne zajednice u toj opštini", naveo je Zukorlić u pismu Vladi Republike Srbije.

Podsjetio je da još nema epiloga suđenja na "fašističke izlive" iz januara prošle godine kada je grupa mladića u centru Priboja pjevala fašističke stihove „Božić je, pucaj u džamije“, što je dijeljeno na profilima na društvenim mrežama i od policijskih službenika u tom gradu, kao i na nekoliko dana prije održano slavlje policijskih službenika uz fašističke stihove “oj Pazaru, novi Vukovaru, oj Sjenice, nova Srebrenice…” koji govore i pozivaju na ubijanje Bošnjaka, te veličaju genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.

Kako se navodi u reagiranju na sajtu SPP-a, Zukorlić predočava da, uprkos namjenskom dolasku predsjednika države u Priboj, obećanjima da će policajci adekvatno biti sankcionirani, te informacijama da su pokrenuti disciplinski postupci protiv njih 12, epiloge sudskih postupaka još uvijek nemamo, već se isti i dalje, prema našim informacijama, nalaze u predistražnom postupku.

"Takvo ponašanje tužilačkih i pravosudnih organa dodatno daje vjetar u leđa počiniocima, pogotovo policijskim službenicima, da mogu bez konsekvenci širiti fašističke naume, sijati strah, gdje sada već imamo smrtni ishod. Zbog svega navedenog, pozivamo vas, kao predsjednicu Vlade, i sve ministre, da što prije posjetite opštinu Priboj, te da pored sastanaka i razgovora sa predstavnicima lokalne vlasti, nadležnog tužilaštva, suda i policijske uprave, obavezno razgovarate sa predstavnicima vjerskih zajednica, političkim subjektima i nevladinim organizacijama, pogotovo onima sa bošnjačkim prefiksom, i nadasve porodicom stradalog Ćelahmetovića", poručio je Zukorlić.

Izostanak reakcije državnog vrha, kako je zaključio, zasigurno bi poslao negativnu poruku i isto tako uticao na dalji razvoj situacije i opstanak stanovništva u ovom gradu, pogotovo kada je riječ o Bošnjacima muslimanima.

Nakon bjekstva, osumnjičeni policajac uhapšen

MUP Srbije saopštio je da se policijski službenik I. A. (1995) iz Priboja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo, tereti da je oko ponoći, u jednom ugostitelјskom objektu u Priboju, zadao više udaraca tridesetpetogodišnjem muškarcu koji je pao i, kako se sumnja, "udario glavom o šank i od zadobijenih povreda preminuo u bolnici u Priboju."

Osumnjičeni je pobjegao s mjesta i za njim je bila raspisana potraga. On je, prema navodima beogradskih medija, uhapšen u porodičnoj kući. Policijski službenici priveli su na informativni razgovor dvije osobe zbog sumnje da su pomogle I. A. nakon izvršenog krivičnog djela.