Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak naveče da je porodicama ubijenih u masakru u Mladenovcu i Smederevu, koje je u toku dana obišao, obećao da će za počinioca, kao i za one koji su mu pomogli i naoružavali ga, tražiti najteže moguće kazne.

Vučić je za RTS rekao da je prvo obišao kuću u kojoj žive roditelji ubijenih Milana i Kristine Panić, Zorica i Saša Panić.

"Oni su u nekoliko minuta izgubili i sinu i kćerku, od 21 i 18 godina. Kristina nije dočekala maturu, Milan je bio policajac, divan dečak, mladić, mrava nije zgrazio. Naš narod kaže 'Kad vidite sliku, lepi kao jabuke. Više neće ući u kuću", rekao je Vučić.

On je dodao da je jedino što je mogao da im kaže to da će kao građanin Srbije i predsednik Srbije za onog ko je to učinio i za one koje suga naoružavali i za one u porodici koji su to pomagali na različite načine, tražiti najteže moguće kazne.

"To sam obećao ljudima", poručio je Vučić.