U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, danas je zvanično otvoren 8. forum EU strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) i godišnji sastanak Vijeća Jadransko-jonske inicijative (JJI) na nivou ministara vanjskih poslova.

Nakon uvodnih obraćanja održan je panel na kojem su učestvovali ministri i zvaničnici zemalja Jadransko-jonske regije.

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine istakao je na početku da su ključni dijalog i saradnja. Naglasio je da sada, zbog situacije u Ukrajini sve članice Evropske unije imaju isto mišljenje o proširenju.

"Ova platforma EUSAIR zaista pomaže državama nečlanicama da unaprijede dijalog i da koriste pomoć zemalja koje su članice EU. Njihovo isukustvo je izuzetno korisno", rekao je Konaković.

Dodao je da je za BiH, osim članstva u EU, prioritet i stabilnost u regionu.

Ministar vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da Hrvatska podržava proces proširenja EU u regiji Zapadnog Balkana.

“Bosna i Hercegovina je na dobrom putu prema Evropskoj uniji. Hrvatska snažno podržava proces proširenja EU na Zapadnom Balkanu, ali prvenstveno na osnovu zasluga i rezultata. U tom smislu, Hrvatska podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine“, kazao je Grlić Radman te dodao:

“Hrvatska dijeli zajedničku granicu sa Bosnom i Hercegovinom i na nama je da pomognemo Bosni i Hercegovini da ispuni potrebne kriterije ne putu prema EU. Dobili ste već kandidatski status i nadam se da ćete početi pregovore već naredne godine. Zapadni Balkan ne treba biti zapostavljen i EU stoga treba imati više instrumenata da pokaže prisutnost u regiji“, rekao je.

Ministar za koheziju i regionalni razvoj Slovenije Aleksander Jevšek posebno je istakao značaj saradnje u okviru EU strategije za Jadransko-jonsku regiju.

“Slovenija snažno podržava uključenje Zapadnog Balkana u EU i to pokazuje u svim prilikama. Podrška Slovenije će biti još snažnija jer znamo šta to znači za budućnost Evrope. EU strategija za Jadransko-jonsku regiju pokazuje kako članice EU i nečlanice zajedno mogu doći do EU sredstava. Najvažnije je da smo mlade uključili u ovaj proces. Mlade moramo još više uključiti jer su oni sadašnjost i budućnost. EU strategija za Jadransko-jonsku regiju zaista ulijeva nadu i moramo još više sarađivati i međusobno se poštovati“, kazao je Jevšek.

Ilir Beqaj, IPA koordinator za Albaniju, rekao je da smatra da mnogo toga treba biti urađeno u oblastima trgovine i transporta.

Napominjući kako su se sjevernoevropske zemlje okupile prije mjesec dana da razmišljaju o energiji vjetra za Evropu, istakao je da vjerujem da bi cijeli region mogao obezbijediti mnogo više solarne energije za cijelu Evropu. Naglasio je da je za to potrebno mnogo više ulaganja i aktivniji pristup.

Državna sekretarka pri Sekretarijatu za evropske poslove Republike Sjeverne Makedonije Drita Abdiu izrazila je uvjerenje da će u sklopu EU strategije za Jadransko-jonsku regiju nastaviti raditi zajedno kako bi pronalazili rješenja za izazove.

Ministar savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Grčke Vasilis Tselios istakao je da je saradnja i koordinacija članica EU-a i nečlanica vrlo bitna u procesu evropskih integracija.

“Vrlo je važna saradnja na terenu kako bi građani regije Zapadnog Balkana vidjeli stvarne rezultate. Zato svi moraju odgovorno djelovati. U tom smislu, važno je nastaviti saradnju članica EU-a i nečlanica u provođenju projekata“, rekao je Tselios.

Direktor za Jadran i Balkan pri Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije Andrea Cascone istakao je da povezivanje i saradnja država u regiji pomaže u procesu integracija u EU.

“Sve zemlje Zapadnog Balkana sada imaju status kandidata, neke su počele pregovore, a nadam se da će i Bosna i Hercegovina što prije početi pregovore. Mi snažno podržavamo ubrzanje i proces integrisanja u EU. Stoga je važno provesti potrebne reforme kako bi se zemlje Zapadnog Balkana što prije integrisale u EU“, kazao je Cascone.

Nakon panela na visokom nivou održan je ministarski sastanak JJI EUSAIR.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine zajedno sa koorganizatorima i uz podršku Enterprise Europe Network - EEN, EUSAIR Facility Point i u saradnji sa Evropskom komisijom, organizuje međunarodne B2B sastanke tokom prvog i drugog dana 8. foruma strategije EU za Jadransko-jonski region pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine.

Ovaj događaj okuplja mala i srednja preduzeća, istraživačke institucije, univerzitete, razvojne organizacije, udruženja i druge organizacije iz devet EUSAIR zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Grčka i Albanija).

B2B sastanci u hibridnom formatu predstavljaju jedinstvenu priliku za pronalaženje partnera ili novih kontakata za poslovnu, tehnološku i projektnu saradnju u svrhu povezivanja regija, povećanja kvaliteta i zaštite okoliša, sa naglaskom, između ostalih, na sektore održivog turizma, ICT-ija, energetike i prehrambene industrije.

Forum EU strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) traje od 23. do 25. maja.