Istraživanje je pokazalo da u nekim dijelovima New Yorka, gdje živi više od 8 miliona ljudi, svake godine dolazi do slijeganja od 1 do 2 milimetra prema nivou mora zbog mase nebodera.

Iako je obim ovog slijeganja mali, studija je naglasila da grad postaje ranjiviji na prirodne katastrofe, upozoravajući: "Kako obalni gradovi rastu, povećana gustina izgradnje i porast nivoa mora znače povećanje rizika od poplava".

Istraživanje je skrenulo pažnju na područja s najvećim rizikom od poplava, a to su donji dio ostrva Manhattan i određene regije u Brooklynu i Queensu.

U istraživanje, koje je modeliralo slijeganje uslijed pritiska na Zemlju izračunavanjem mase svih zgrada u New Yorku, uključene su i detaljne grafičke slike uočenog slijeganja u New Yorku iz satelitskih podataka.⁠