Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu kako su počeli sa slanjem 500.000 izbjeglica koje će biti smještene u briketne kuće u sjevernoj Siriji.

"Počeli smo slati oko 500.000 izbjeglica u briketne kuće u sjevernoj Siriji. Nastavlja se izgradnja kuća u koje ćemo smjestiti milion izbjeglica", rekao je Erdogan tokom obraćanja okupljenim građanima na skupu održanom u glavnom gradu Ankari.

Podsjećajući da je opozicija u njegovoj zemlji obećala po hitnom postupku vratiti izbjeglice, Erdogan je kazao:

"Kao što Njemačka, Francuska, Amerika poduzimaju korake prema tim izbjeglicama u okviru određenog programa, tako i mi to radimo u okviru određenog programa. Do sada smo počeli slati oko 500.000 izbjeglica u briketne kuće u sjevernoj Siriji. Poduzimamo još jedan korak, a to je izgradnja kuća u koje možemo smjestiti milion izbjeglica, riječ je o projektu koji smo poduzeli zajedno s Katarom."

Erdogan je podvukao kako Turkiye postepeno i odgovorno radi na pripremi sigurnog povratka sirijskih izbjeglica u njihovu domovinu.

"Mi nismo nikakva izdajnička mreža. Mi smo ensarije (pomagači), i muhadžirima (izbjeglicama) pristupamo na takav način", rekao je turski predsjednik.

Termin "ensarija" na arapskom jeziku koristi se i označava stanovnike Medine koji su pomogli Poslaniku Muhammedu i muhadžirima u izvršenju hidžre (preseljenja) iz Mekke u Medinu.