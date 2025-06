Legendarna američka pjevačica Tina Turner umrla je 83. godini, saopćio je njen glasnogovornik, a prenosi Sky News.

"Tina Turner, kraljica rokenrola, umrla je danas u miru u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnachtu kod Ciriha, u Švicarskoj", kazao je njen glasnogovornik u izjavi za medije.

"Njenim odlaskom svijet gubi muzičku legendu i uzor", dodao je.

Rođena u SAD-u kao Anna Mae Bullock 26. novembra 1939. godine u Tennesseeju, proslavila se kasnih 1960-ih kao pjevačica grupe Ike & Turner Revue, uz bivšeg supruga Ike Turnera.

Kasnije je stekla slavu kao solo umjetnica. Bila je jedna od najomiljenijih rok pjevačica svijeta poznata po svom energičnom nastupu na sceni i nizu hitova uključujući The Best, Proud Mary, Private Dancer i What's Love Got to Do With It.