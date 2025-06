Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da će sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo (broj 1391/1390) ponovo saobraćati u periodu od 02. juna do 27. augusta 2023. godine. Saobraćaj će se odvijati petkom, subotom i nedjeljom.

Polazak voza iz Sarajeva planiran je u 07:15h, a dolazak u Ploče u 10:36h. Povratak voza iz Ploča planiran je u 18:26h, a dolazak u Sarajevo u 21:51h. Cijena karte u jednom smjeru iznosi 25 KM. Povratna karta košta 41,40 KM i važi mjesec dana, objavila je Služba za odnose s javnošću ŽFBiH.

Putnici koji ostvaruju pravo na povlasticu od 30 posto (studenti, novinari, penzioneri i grupe od preko 6 odraslih putnika) kartu u jednom pravcu plaćaju 18,60 KM, a povratnu 37,20 KM. Putnici koji ostvaruju pravo na povlasticu od 50 posto (djeca od 4 do 12 godina, slijepa lica i njihova pratnja, grupe od preko 30 odraslih putnika) kartu u jednom pravcu plaćaju 14,30 KM, a povratnu 28,60 KM.

Putnici koji žele putovati ovim vozom, trebaju kupiti voznu kartu najkasnije dan prije planirane vožnje do 12 sati i tom prilikom na blagajni ostaviti: ime i prezime, godinu rođenja i broj pasoša. Ova procedura je obavezna u cilju efikasnije carinske kontrole i skraćivanja vremena zadržavanja prilikom prelaska državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u Čapljini.

Karte se mogu kupiti na prodajnim mjestima u Sarajevu, Hadžićima, Konjicu, Mostaru i Čapljini. Ukoliko putnik započinje putovanje u Pločama, kartu će kupiti na dan putovanja kod konduktera u vozu. Karta se može platiti u konvertibilnim markama ili u eurima. Karte Sarajevo-Ploče-Sarajevo ne mogu se kupiti online.

Zbog uvođenja sezonskog putničkog voza Sarajevo-Ploče-Sarajevo u periodu od 2. juna do 27. augusta, u dane petak, subota i nedjelja, doći će do pomijeranja termina polaska poslijepodnevnog voza iz Čapljine za Sarajevo u 19:29, iz Mostara u 19:56, iz Konjica u 20:45, te iz Hadžića u 21:34. U navedenom periodu, u dane ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, saobraćat će vozovi na relaciji Sarajevo – Čapljina – Sarajevo (broj 723/722) kao do sada, sa polaskom iz Čapljine u 16:42, iz Žitomislića u 16:54, iz Mostara u 17:09, iz Jablanice Grada u 17:42, iz Konjica u 17:58, te iz Hadžića u 18:47 sati.

Također, u periodu od 2. juna do 27. augusta na relaciji Sarajevo – Visoko – Sarajevo u dane petak, subota i nedjelja saobraćaju vozovi broj 2172/2173 (kao veza voza broj 1390, sa polascima iz Sarajeva u 22:02, a iz Visokog u 23:06). Ostalim danima (ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak) na relaciji Sarajevo – Visoko – Sarajevo, saobraćaju vozovi broj 2170/2171.