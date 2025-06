Mladi glumci i glumice iz Bosne i Hercegovine nerijetko svoju karijeru, nakon studija na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, započinju unutar granica države. Ali postoje i izuzeci.

Travničanka Merjem Šiljak, apsolventica na Akademiji, svoju prvu ulogu odigrala je van granica Bosne i Hercegovine, u Turkiye, zemlji jedne od najvećih svjetskih filmskih i serijskih industrija.

Merjem igra jednu od glavnih uloga u turskoj seriji Koyu Beyaz, za TRT digitalnu platformu Tabii.

„Uloga koju ja igram u seriji je jedna mlada djevojka s univerziteta, odsjek Turkologija, koja je odrasla pomalo konzervativno, s vrlo strogim, religijski nastrojenim roditeljima. Igram kršćanku Stephanie, djevojku koja je vrlo otvorena za shvatanja i razumijevanja drugih kultura i drugih tradicija“, objasnila je ova mlada glumica u razgovoru za TRT Balkan.

Ispričala je da između lika Stephanie i Merjem nema mnogo razlika s obzirom na to da su obje veselog i energičnog duha, što joj je, kako je rekla, i pomoglo da dobije ulogu.

„To je vrlo jednostavna i vesela djevojka, tako da nije bio problem da uđem u ulogu. Jedina razlika, prema mom mišljenju, između mene i lika Stephanie je to što je ona bogata, a ja nisam“, rekla je Merjem kroz smijeh i dodala drugu sličnost, ali i razliku - obje su odrasle u tradicionalnoj porodici, samo različitih religija.

„Stephanie je isto tako vesela djevojka s puno ljubavi i nije mi bilo teško da budem suštinski ono što jesam, samo s drugim imenom, a sve ostalo je poprilično isto. Za njen lik je važno to što se ona bori za momke koji su na tom univerzitetu novi, i drago mi je da igram takav lik. Nekog ko šalje poruku da trebamo imati razumijevanja za sve, i da se trebamo boriti i reći nešto, a ne stajati sa strane i biti samo puki posmatrač.“

Više vremena je, kako je rekla, provela baveći se učenjem jezika nego ulaskom u lik Stephanie, gdje je dosta naučila i o tome kako vrijeme protiče na setu. Kako kaže, velika odgovornost je bila na njoj po pitanju učenja i usavršavanja izgovora turskog jezika kako se zbog toga ne bi ponavljalo snimanje scena.

Na kasting za ovu seriju Merjem je pozvala i preporučila Anila Gajević, vlasnica kasting agencije “Zona”, a Merjem poziv nije odbila.

„Za kasting se nije tražila osoba iz Bosne, nego glumca koja dobro poznaje engleski jezk, a od mene su tražili da govorim na britanskom akcentu. A za turski, ja nisam znala da će biti toliko scena na turskom“, rekla je ona.

Prvi izazovi: Poznavanje turskog jezika i selidba

Bh. glumica Šiljak u jednom od zadataka tokom kastinga morala je da snimi video u kojem će se predstaviti na turskom jeziku, koji je ranije kratko učila, ali i slušala gledajući turske serije, također tokom priprema za druge kastinge.

„Naučila sam izgovarati neka slova koja mi nemamo u bosanskom, ali i čitati neka pravila. Predstavila sam se na turskom jeziku, rekla ko sam i šta sam, ali iz nekog razloga ja sam krenula nabrajati šta znam - a znam anne, baba, oldum, canim... I pošaljem ja to. Nije mi se niko javio nekih sedam dana. Ma nema, rekoh, možda su se ljudi uvrijedili. Ali je na kraju njima to ispalo simpatično.“

Nakon nekog vremena Merjem je dobila poziv od produkcije da odmah sutradan dođe na audiciju za uži krug, a ova glumica, koja se nikada do tada nije vozila avionom, objeručke je prihvatila poziv.

„Otišla sam jedan dan, vratila sam se sutradan. I stvarno mi je bilo divno. Tu sam upoznala i producente i redatelja i glavnog glumca, i svi su bili divni. Vratila sam se, i poslije par dana su opet zvali s pitanjem: 'Možeš li se preseliti na dva i po, tri mjeseca'. I ja sam se preselila“, priča Merjem i dodaje da su strani glumci na setu imali pomoć tokom učenja replika.

Dalje objašnjava da joj selidba u drugu državu na nekoliko mjeseci, iako je na prvu izgledalo strašno, na kraju nije predstavljalo problem jer je oduvijek željela proputovati svijet, po nekoliko mjeseci živjeti na različitim mjestima i istovremeno upoznavati ljude, „jer ne mogu znati kako treba da živim ja dok ne saznam kako živi gotovo cijeli svijet“, istakla je Merjem.

Gluma na drugom jeziku je, kako je rekla, bila izazovna. Srećom, učenje drugih jezika voli pa je bila uporna u učenju turskog, kako zbog snimanja, tako i zbog lakše komunikacije s kolegama na setu.

„Svi ljudi iz drugih zemalja, stranci kao i ja, imali su barem jednu osobu s kojom su mogli pričati na svom jeziku. Ja ne znam što je meni to, dok sam bila tamo, bilo strašno bitno da imam nekog da pričam na svom jeziku. Ja nisam imala nikog takvog pa sam se malo osjećala usamljenom, iako sam upoznala divne ljudi koji su uvijek bili tu kad god je meni bilo teško, a znalo je biti.“

Dodaje da je najlakše naučiti novi jezik u komunikaciji s drugim ljudima.

„Od svih stranaca na setu, ja sam najviše turskog naučila. Ja sam jako pričljiva i onda iz te nemoći, jer ja moram da pričam s ljudima, naučila sam dosta“, kaže ona i dodaje da su je svi reditelji pohvalili kako je brzo savladala turski jezik.

Prvo glumačko iskustvo

Snimanje serije Koyu Beyaz u Turkiye i Gruziji za Merjem je bilo prvo glumačko iskustvo izvan Akademije scenskih umjetnosti. S obzirom na to, kako je ispričala, bilo joj je jako zanimljivo upoznavati se s načinom funkcionisanja seta, ali i s pažnjom koju produkcija poklanja glumcima.

„To je meni dragocjeno iskustvo baš zbog toga što je dosta drugačije i od pozorišta i od Akademije. Ali je zanimljivo doživjeti sve nešto što sanjate čitav život - to da vas neko uvijek čeka, i sva šminka, frizura, dolaze po vas...“

Merjem u seriji glumi s poznatim turskim glumcima Atakanom Hosgorenom, Ramijem Narinom i brojnim internacionalnim imenima.

„Ja sam upoznala tako divne ljude s kojima sam imala sreću ostati i dalje u kontaktu, s obzirom na to da se nadamo da će se snimanje nastaviti. Sklopila sam neka divna prijateljstva. To je bio internacionalni cast pa je bila djevojka iz Rusije, iz Južne Koreje, iz Pakistana, i stvarno, bila je to jedna lepeza kultura“, objasnila je Merjem za TRT Balkan.

Turkiye je po proizvodnji serija i filmova u samom svjetskom vrhu, a pored kvaliteta proizvoda, može se pohvaliti i sjajnim odnosom filmske ekipe prema svojim glumcima, što je Merjem i potvrdila.

„Produkcija je, pogotovo nas strance koji smo došli u novu zemlju i koji smo bili sami, stvarno držala kao kap vode na dlanu, kao njihovu djecu. A divno mi je biti dio jedne od najvećih produkcija i generalno industrija na svijetu. Mislim da je to ogromna platforma i prostor za mnogo glumaca, tako da, ako bude u budućnosti prilike, naravno da bih vrlo rado opet bila dio turske industrije.“

Govoreći o budućnosti njene karijere na čijem početku je dobila jednu od glavnih uloga, Merjem je za TRT Balkan govorila iskreno:

„Kada je to tek počelo, i taj prvi dojam, meni je to sve bilo nezamislivo. Pri tom Turska, koja je jedna od najvećih industrija vezano za film i serije u svijetu... Stvarno nisam mogla povjerovati. Ali nakon ovoga, snovi su mi se još više proširili iako ja nisam neko malih snova. Uvijek sam sanjala o Hollywoodu. Razmišljala sam, ako je ovo moj početak, strah me zamisliti šta dolazi dalje, a također postoji strah: 'Šta ako odavde ne odem nigdje dalje?' Tako da ne volim previše nikada da se nadam, jer se ni za ovu ulogu nisam puno nadala. Obično to uvijek bude ljepše u mojoj glavi, a ovaj put, mene je samu šokiralo. A za budućnost imam velike nade.“

Iza kulisa

Serija Koyu Beyaz je komedija, pa je Merjem ispričala da je iza kamere bilo i dosta smijeha.

„Kada smo snimali scenu u crkvi, Atakan, glavni glumac, trebao je nešto da pjeva. Mi smo na to pjevanje cijeli taj dan pravili fore, a onda kada je došlo snimanje te scene, na samom početku smo se svi, od redatelja do cijele ekipe, samo krenuli smijati. To smo malo duže snimali, ali nije bilo nikakve nervoze.“

Serija Koyu Beyaz se za sada prikazuje na Tabii platformi samo u Turkiye, a uskoro bi se trebala prikazivati i internacionalno. Produkcija, kako je Merjem rekla, planira drugu sezonu u zavisnosti od reakcija i recenzija publike, čiji bi dio, kako je rekla, vrlo rado bila opet.

„Nadam se da ćemo se vratiti na set i da ćemo se opet isto zabavljati kao i u prvoj sezoni“, rekla je Merjem.

Ko je Merjem Šiljak?

Merjem Šiljak je dvadesttrogodišnja djevojka iz Travnika koja je od malih nogu htjela da bude glumica, a za sebe kaže da je poprilično ekstrovertna. Prateći dječije snove, upisala je Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, čiji je sada apsolvent i priprema završni rad.

„Meni je zapravo bio cilj da na prijemnom uđem u uži krug jer se u životu nisam bavila glumom, samo da dobijem neku potvrdu da mogu ići dalje, ali sam upisala Akademiju odmah i drago mi je da me put tu doveo“, rekla je ona.

Iako su je, vođeni ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini i u potrazi za perspektivom, roditelji, kako je rekla, „od glume gurali“, ipak su je podržali u ostvarivanju njenih snova.

„Sreća je da imam takve roditelje koji će me u svemu podržati. Iako se oni na prvu baš i nisu slagali s mojim izborom, kada su vidjeli da ja ne mogu i ne želim ništa drugo osim glume, onda su bili puni podrške. I dan-danas su puni porške. Jako sam zahvalna što imam sreću imati takve roditelje, jer je to, nažalost, rijetkost.“

U Sarajevu radi na novim angažmanima:

„Ovdje u Sarajevu sam počela raditi predstavu za Alteatar, a sad sam u SARTR-u. To je predstava u produkciji udruženja Kontakt i u koprodukciji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Tekst je od Zoe Ibrahimović, Istina ili izazov, režiju potpisuje Alen Šimić, a tu su i moje kolege Sara Seksan, Faruk Hajdarević, Kerim Čutuna i ja. Premijera je zakazana za 23. juni.“

Kada govori o razlikama na sceni tokom obrazovanja i ulaska u prave „glumačke cipele“, naglašava da tokom studija i učenja glumac ima pravo na grešku, a kasnije, kako kaže, greške sama sebi teško oprašta. Iako je na Akademiju primljena zbog komedije, kaže da se najbolje snalazi u drami.

„Ja sam na prijemni primljena ovdje zbog komedije, a najbolje sam na Akademiji igrala drame. Drame strašno volim, a komedije su mi veći pritisak. Što kaže profesor Admir Glamočak, a ja sam s njim u potpunosti saglasna - teže je nasmijati publiku, nego je rasplakati.“

Merjem je igrala kolektivnu diplomsku predstavu, dramu Prst, s kolegicom Margaritom Mladinić, kada su osvojili nagradu na 14. Međunarodnom festivalu kazališnih akademija u Đakovu u Hrvatskoj.

„Igrala sam ženu od 50, 45 godina koja je izgubila sina u ratu. Tu predstavu je svaki put jako stresno igrati, ali ja iskreno ne bih radila ništa drugo. Priča je teška, ali ja to volim, jer je bitna i mora da se priča. Meni je to bio jedan od najljepših procesa i vidim se u dramskim ulogama“, kaže Šiljak i dodaje da kao glumica na početku karijere ne bi rekla „ne“ niti jednom žanru, jer bi voljela sve da proba i važno joj je da radi.

Želja: Povratak na set Koyu Beyaz

Merjem se na kraju razgovora za TRT Balkan osvrnula na vrijeme provedeno u Turkiye tokom tri mjeseca snimanja serije, rekavši da je taj set bio cijeli njen život, a da joj je sve u Bosni i Hercegovini za to vrijeme izgledalo dalekim.

„Za mene kao osobu, i privatno i profesionalno, ovo iskustvo je imalo veliki značaj, jer imam osjećaj da se sve promijenilo i zaokrenulo, uključujući i pogled na život i na ljude. Nosim divne uspomene sa seta, i što se tiče kolega i što se tiče produkcije. Zato bih imala jako veliku želju da nastavimo s radom, a ovo iskustvo bih poželjela svim mojim kolegama“, zaključila je Merjem.