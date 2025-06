Rođendan Josipa Broza Tita, u SFRJ-u obilježavan kao "Dan mladosti" 25. svibnja, u rodnom Titovom selu Kumrovcu, prozvanom najpoznatijim selom na svijetu, obilježava se posljednjih desetljeća svake subote koja je najbliža tom datumu pod nazivom "Dan mladosti - radosti".

Ove godine u etnoselu Kumrovec okupilo se nekoliko tisuća posjetitelja, nešto u manjem broju nego prethodnih godina, a ponajviše gostiju stiglo je iz susjedne Slovenije, s obzirom na blizinu slovenske granice. No, i ove godine poštovatelji lika i djela Josipa Broza Tita i predstavnici društava Josipa Broza Tita, koji su organizatori događaja, stigli su iz gotovo svih bivših jugoslavenskih republika i pokrajina te antifašistički predstavnici iz Italije.

Dio posjetitelja imao je priliku kupiti majice i kape sa znakovljem jugoslavenskog režima i slikama Tita, a uz kape s petokrakama i značkama, spomenik Titu kipara Antuna Augustinčića pored Titove rodne kuće ostao je omiljeno mjesto za fotografiranje.

U redu se čekao ulaz u prostorije Titove rodne kuće, a cijeli događaj snimali su pripadnici hrvatske policije koji su posjetitelje upozoravali na neprimjereno znakovlje, poput crvene zastave Savezne komunističke partije.

Na pozornici je održan prigodni kulturno-umjetnički program, a okupljenima su se obratili lokalni dužnosnici te predstavnici antifašističkih udruženja iz Hrvatske i regije, uz povremeno skandiranje publike "Tito, Tito".

S pozornice je poručeno kako se danas "obilježavaju spomeni na događaje koji su omogućili život i napredak u slobodnoj, europskoj Republici Hrvatskoj, a to je 80 godina od bitaka koje su preokrenule antifašistički rat na ovim prostorima i u svijetu, Bitke na Neretvi, Bitke na Sutjesci i Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, kada su zacrtane današnje međurepubličke granice".

"Na današnji dan slavimo vizionara koji je bio zapovjednik i utemeljitelj svega toga, i kako ne uzviknuti 'Smrt fašizmu, sloboda narodu'", poručeno je ispred Titove rodne kuće.

U glazbenom programu u nastupaju sastavi The Beat Fleet (TBF) iz Splita, besplatan koncert namijenjen svim generacijama, dok u šatoru ugostiteljskog objekta "Pionirček" nastupa rock band "One Way Street".

Prema procjenama organizatora, u Kumrovcu se ove godine okupilo desetak tisuća posjetitelja.

Ove godine obilježava se 131. obljetnica rođenja Josipa Broza Tita i 43. godišnjica od njegove smrti.