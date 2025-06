Nikad više nijedno dijete. Ne zaboravite da je ovo moglo biti vaše dijete, vaša sestra, vaš brat, vaša majka, poručeno je u nedjelju sa okupljanja građana Sarajeva organizovanog povodom saobraćajne nesreće u kojoj je preksinoć smrtno stradala mlada doktorica Azra Spahić.

Više hiljada građana okupilo se na raskršću ulica Maršala Tita i Dolina, u sarajevskom naselju Marijin Dvor, na mjestu pogibije Azre Spahić, koju je automobilom preksinoć usmrtio Armin Berberović vožnjom bez vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola.

Minutom šutnje, učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća građani su odali počast stradaloj Azri. Tokom okupljanja istaknute su poruke: „Policijo, ne spavaj“, „Ovo su mogla biti i vaša djeca“, „Gdje smo sigurni?“. Jedna žena istakla nosila je i prazan transparent, pojašnjavajući kako na njemu „piše“ šta je vlast dosad učinila da spriječi ubijanje djece na sarajevskim ulicama. Tokom okupljanja bilo je emotivnih trenutaka, naročito Azrine kolege ljekari i medicinski radnici nisu mogli prikriti suze opraštajući se od kolegice.

Skup je održan u organizaciji grupe studenata, koja je prije sedam godina kreirala Facebook stranicu "Vi ovo dozvoljavate – za Editu i Selmu" kada su par stotina metara niže smrtno stradale Selma Agić i Edita Malkoč.

“Propisi i sankcije nisu adekvatni, potrebno je mijenjati propise a potom te propise i primjenjivati. Mjesec dana nakon ovakvih nesreća priča se o ovoj temi, ali šta ćemo dugoročno? To je to. Koliko ovakvih slučajeva treba da se desi da bi došlo do promjene”, poručila je Lamija Spahić ispred organizatora skupa, te dodala:

"Nikad više nijedno dijete. Ne zaboravite da je ovo moglo biti vaše dijete, vaša sestra, vaš brat, vaša majka."

Okupljanju je prisustvovao i Amir Agić, otac Selme Agić, koja je također žrtva saobraćajnog divljanja u Sarajevu iz 2016. godine.

"Molim vas da budete podrška svima nama koji smo izgubili našu djecu. Moramo se uozbiljiti i poduzeti neke stvari kako se ovo više ne bi dešavalo. Kada se to 2016. desilo mislio sam da se više nikada neće desiti. Moramo dati podršku Azrinim roditeljima jer to je podrška svoj našoj djeci”, podvukao je Agić.

Da se više nikad ne ponovi

Ismet Pidro, ispred studenata Medicinskog fakulteta, koji je pohađala i tragično stradala Azra Spahić, kazao je kako je dobro što se okupio veliki broj građana, ali i podvukao kako ne treba ostati na tome.

„Ovaj skup neće značiti ništa ako zaboravimo ono što se desilo. Mislim da svi kao zajednica a i kao pojedinci trebamo uraditi sve što možemo da se ovo više nikad nikome ne ponovi”, poručio je Pidro.

"Ovo je ubistvo, ništa drugo"

Sarajlija Mirsad Kurtagić kazao je kako sa mjesta ubistva želi izraziti saučešće porodici Azre Spahić i svim okupljenima. Uputio je poziv svim nivoima vlasti da poduzmu nešto u preveniranju, da se ovo više ne događa.

„Žalosno je na koji način mi sve gubimo omladinu. Omladina nam odlazi, omladinu nam ubijanju. Natjerati sudstvo i tužilaštvo da radi svoj posao, da se smanje ubistva naše omladine i sviju nas”, istakao je Kurtagić.

Kurtagić insistira na terminu ubistvo, pojašnjavajući kako slučaj od preksinoć nije ništa drugo nego ubistvo.

“Ovo je ubistvo, ništa drugo. Bez vozačke dozvole, u alkoholisanom stanju, na pješačkom prelazu. To je ubistvo, to je kao da si mu dao automat u ruke. Za moje poimanje, između ovoga i onoga u Beogradu nema nikakve razlike”, smatra Kurtagić.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćili su kako je utvrđeno da je Berberović imao alkohol u krvi, da nije imao položen vozački ispit i da je vozio brže od ograničenja. Utvrđeno je također da je su mladiću više puta izdavani prekršajni nalozi zbog kršenja saobraćajnih propisa.

Preksinoć su, osim smrtno stradale Azre Spahić, teže povrijeđene još dvije osobe.