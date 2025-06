Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da Vojska Srbije (VS) do petka ostaje u najvišem stepenu borbene gotovosti, a da će danas do 14 časova biti potpuno raspoređene formacije vojske duž granice s Kosovom.

Vučević je rekao da je suština da VS ostane u stepenu najviše borbene gotovosti, ali da očekuje da se ovo pitanje reši politički, a ne ratom.

Dodao je da je Načelnik generalštaba VS general Milan Mojsilović u stalnim razgovorima sa KFOR-om čiji je zadatak da, kakao je rekao Vučević, obezbedi mir i bezbednost srpskog naroda na Kosovu, prenio je RTS.

Ispred Opštine Zvečan na Kosovu koju čuva kordon vojnika KFOR-a, mirno protestuju srpski građani te opštine, javio je reporter Anadolije.

Sa građanima su i predsednik Srpske liste Goran Rakić, potpredsednik Igor Simić i drugi politički predstavnici Srba na Kosovu. Među građanima se mogu videti i osobe sa maskama na licima.

Pripadnici Policije Kosova i EULEX-a stacionirani su na početku ulice u kojoj je opštinski objekat.

Rano jutros došlo je do kratkih nemira, kad su građani pokušali da probiju bezbedonosni kordon bacajući suzavac. Policija Kosova je tada upotrebila sprej kako bi sprečila demonstrante da uđu u opštinski objekat.

Građani protestuju i ispred objekata opštine u Zubinom Potoku i Leposaviću.

Novi gradonačelnici opština na severu Kosova: Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, u petak su uz pomoć specijalaca kosovske policije ušli u opštinske zgrade.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffry Hovenier je zakazao sastanak sa novim gradonačelnicima opština sa severa u Prištini.

Vanredni lokalni izbori su održani 23. aprila, ali je izlaznost bila manja od četiri posto zbog bojkota srpske zajednice.