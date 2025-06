Otok Sedir u zaljevu Gokova, poznat po zaštićenom zlatnožutom pijesku, Kleopatrinoj plaži i drevnim ruševinama, omiljena je destinacija brojnih domaćih i stranih turista koji posjećuju Turkiye.

Otok Sedir, 25 kilometara od Marmarisa, dobio je ime svojim prirodnim ljepotama i historijskim ruševinama, a poznat je i po plaži koja nosi ime egipatske kraljice Kleopatre.

Posebno je zaštićen zlatnožuti pijesak, za koji se vjeruje da ga je brodovima iz Egipta za svoju voljenu kraljicu Kleopatru donio rimski zapovjednik Marko Antonije.

Danas plažu sa zaštićenim pijeskom čuvaju ekipe obezbjeđenja, a sama plaža je okružena konopcima, budući da je zabranjeno polaganje peškira i ulazak u papučama.

Plivajući u prohladnim vodama zaljeva, domaći i strani posjetitelji također imaju priliku vidjeti povijesne ruševine i iskopine na otoku, na koje se pruža jedinstven pogled.

Arheološke iskopine

Otok Sedir, na kojem se nalaze Apolonov hram, pozorište i ostaci nekropole (groblja), svake godine posjeti oko 150 hiljada domaćih i stranih turista.

Uz podršku Ministarstva kulture i turizma Turkiye i Ureda guvernera Mugle, iskopavanja se provode u drevnom gradu Kedrai na otoku, pod nadzorom Direkcije za muzeje provincije Mugla.

Ovogodišnji dio iskopavanja pod vodstvom prof. dr. Adnana Dilera započeo je tim od 25 ljudi.

Kako do otoka nema kopnenog pristupa, ekipa za iskopavanje dolazi do obližnjeg pristaništa, a odavde se čamcima prebacuju do drevnog grada.

Članovi tima s velikom predanošću rade na otkopavanju historijskih ruševina.

Diler, voditelj iskopavanja, rekao je za Anadoliju da su tokom iskopavanja u drevnom gradu dobiveni važni podaci u smislu otkrivanja historijskog i arheološkog identiteta otoka.

Plaže i drevni grad

Navodeći da je drevni grad Kedrai, koji gleda na zaliv Gokova, oduvijek bio važan centar, okružen jakim zidinama, dostupan samo s mora i sa svojim zaštićenim lukama, Diler je rekao da je radio istraživanja u regiji gotovo 20 godina.

„Regija je otočno naselje, ali njegova najvažnija karakteristika je grad. Radovi ovdje zapravo definišu kulturni identitet otoka, ali pored toga, naš cilj je da ovo mjesto transformišemo iz identiteta plaže u identitet drevnog grada", rekao je Diler.