Na obilježavanju Dana državnosti hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je kako hrvatska Vlada nema skrivene agende prema rušenju vlasti u Srbiji i susjedstvu.

Na novinarsko pitanje da prokomentira situaciju na Kosovu te poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je je izjavio kako Zagreb priželjkuje slabu Srbiju, premijer Plenković je izjavio:

“Ako u Srbiji najviši dužnosnici čitaju hrvatske medije, OK, čitamo ih i mi, pa nismo svaki put najsretniji i najzadovoljniji. Smatram da hrvatska Vlada i hrvatske institucije nemaju nikakvu skrivenu agendu da ruše bilo koju vlast u bilo kojoj susjednoj državi, pa ni u Srbiji i to je svakome jasno. Ne znam zašto se opterećuju onime što čitaju u hrvatskim medijima i na hrvatskim portalima. Kad bismo mi bazirali naše odluke o odnosu sa susjednom zemljom, a to je Srbija, na temelju njihovih medija, onda bi mi škrto razgovarali jako puno godina.Prema tome, držimo se mi naših prioriteta i zadaća i želje da unaprijedimo odnose sa našim susjedima, a Srbiji želimo stabilnost i da rješava svoje probleme unutar Srbije.”

Svi pripadnici hrvatskog kontingenta KFOR-a na Kosovu su dobro, prenio je hrvatski premijer te dodao kako oni prema rasporedu i dužnostima nisu ni bili uključeni u jučerašnje incidente.