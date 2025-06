Zbog obilnih kiša koje su uzrokovale izlijevanje potoka i rijeka iz korita, Općina Čelić, u Bosni i Hercegovini, proglasila je stanje prirodne nepogode.

Uslijed obilnih padavina koje su u utorak zahvatile područje općine Čelić u večernjim satima došlo je do izlijevanja svih vodotoka.

Općinski štab Civilne zaštite na sastanku održanom u utorak uvečer analizirajući stanje na području općine Čelić donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode izazvane poplavama.

Seadu Muharemoviću iz Brnjika kod Čelića poplava je odnijela usjeve.

„Poplava je odnijela i to se vidi golim okom. Voda je nadošla i odnijela sve što se moglo odnijeti. Imao sam sedam duluma posijanog kukuruza, koštalo me je puno, ali hvala Bogu, neka je glava živa sve se ostalo može uraditi i namiriti“, rekao je Muharemović.

Mustafa Ljajić, iz Civilne zaštite Čelić, izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti novih poplava.

„Došlo je do izlijevanja Čelićke rijeke i rijeke Orahovice u mjesnoj zajednici Brnjik te do manjeg izlijevanja rijeke Šibošnice. Mi smo sinoć organizovali sjednicu Službe civilne zaštite, ekipe su bile na terenu i ono što se moglo uraditi u tom momentu urađeno je. Bila je evakuacija stanovništva i stoke tako da je stanje jučer bilo haotično, ali je danas došlo do određene stabilizacije. Kiša je stala, rijeke su se povukle, ali nas zabrinjavaju nove najave padavina. Zabrinjava nas to, nadamo se da neće doći do padavina kao jučer. Mi smo na terenu i pokušavamo uraditi sve što možemo da zaštitimo građane i njihovu imovinu.“