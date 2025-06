Jedan od najodlikovanijih živućih vojnika Australije izgubio je tužbu za klevetu protiv tri novine koje su ga optužile za umiješanost u ubistvo šest Afganistanaca tokom invazije na Afganistan.

Ben Roberts-Smith, bivši pripadnik elitnog australskog puka specijalnih vazdušnih službi, tužio je tri novinske kuće nakon što su izvještaji iz 2018. godine naveli da je umiješan u ubistvo šest nenaoružanih zatvorenika u Afganistanu.

Roberts-Smith je negirao optužbe i kao odgovor pokrenuo višemilionski slučaj klevete.

Međutim, sudija Anthony Beskano je rekao da su novine dokazale da su mnoge njihove optužbe "suštinski istinite" i odbacio je slučaj.

Presuda je pozdravljena kao velika pobjeda za slobodu medija u Australiji, a novinar i optuženi Nick McKenzie je objavio na Twitteru: "Pravda".

Prije suđenja, Roberts-Smith, rođen u Perthu, bio je najpoznatiji i najistaknutiji vojnik Australije.

Osvojio je Viktorijin krst – najviše vojno odlikovanje Australije – za „ veliku hrabrost“ u Afganistanu, gdje je njegova jedinica bila u potrazi za višim talibanskim zapovjednikom.

Ali The Age, The Sydney Morning Herald i The Canberra Times tvrdili su da iza Roberts-Smithove hvaljene javne ličnosti stoji obrazac kriminalnog ponašanja.

U novinama se navodi da je Roberts-Smith nogom gurnuo nenaoružanog afganistanskog civila s litice i naredio podređenima da ga upucaju.

Također je rečeno da je učestvovao u pucanju iz mitraljeza na čovjeka sa protetskom nogom, a kasnije je nogu vratio u Australiju i koristio je kao posudu za ispijanje pića s drugim vojnicima.

Visoki veteran je također optužen za nasilje u porodici nad ženom u hotelu u Canberri – nešto za šta je u presudi rečeno da nije u potpunosti dokazano – i da je učestvovao u "kampanji maltretiranja" protiv kolege vojnika.

Roberts-Smith i njegovi advokati su tvrdili da se pet ubistava dogodilo u borbi, dok je šesto bilo potpuno fiktivno.

Novine i njihovi novinari podržavali su izvještavanje tokom suđenja, prvenstveno oslanjajući se na odbranu istine.

Slučaj je postao jedno od najdugovječnijih suđenja za klevetu u Australiji, a 40 svjedoka je pružalo često mučne dokaze o ponašanju australskih specijalnih snaga.

Lokalni mediji procjenjuju da su pravni troškovi dostigli 16 miliona dolara, što ga čini jednim od najskupljih slučajeva klevete u historiji zemlje. Advokati za medije naveli su da će kasnije tražiti "troškove odštete protiv podnosioca zahtjeva".

Roberts-Smithovu odbranu djelomično je finansirao šef Seven West Media, rival trima novinama.

Fotografisan je na odmoru na Baliju uoči donošenja presude i nije došao na sud.