Izraelski plan da dovede hiljade radnika iz Indije mogao bi stvoriti probleme Palestincima koji nemaju dovoljno sredstava osim da svakodnevno prelaze u jevrejsku državu kako bi zaradili za život.

New Delhi i Tel Aviv finaliziraju detalje dogovora koji bi mogao dovesti do priliva do 42.000 Indijaca u izraelsku građevinsku industriju i industriju brige o starim osobama.

Izraelski ministar vanjskih poslova Eli Cohen i njegov indijski kolega, Subrahmanyam Jaishankar, potpisali su sporazum u vezi s tim prošlog mjeseca u New Delhiju.

Blizu 150.000 Palestinaca koji žive na okupiranoj Zapadnoj obali i opkoljenom Pojasu Gaze ide na naporno putovanje, koji uključuje sigurnosne preglede i ponižavajuće čekanje za mnoge, da bi radili za privatne kompanije u Izraelu.

“Mislim da ovo ima malo veze s ekonomijom, a više sa sigurnosnim i ideološkim razmatranjima,” rekao je dr. Mosheer Amer, palestinski akademik sa sjedištem u Gazi, o sporazumu Izraela i Indije.

“Ovo je produžetak stava fanatične, ekstremističke aktuelne vlasti.”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je na čelu zemlje po šesti put, sastavio je desničarsku vladu, koja uključuje jevrejske ekstremističke elemente koji su otvoreno pozivali na protjerivanje, a ponekad čak i istrebljenje Palestinaca.

Pored 5,2 miliona Palestinaca koji žive na okupiranim teritorijama i u Gazi, u Izraelu živi blizu 1,5 palestinskih Arapa.

Netanyahu se suočio s kritikama grupa za ljudska prava jer se udružio s krajnje desničarskim vođom Jevrejske moći Itamarom Ben-Gvirom koji svoja uvjerenja izvodi iz ideologije pokojnog jevrejskog ekstremiste Meira Kahanea.

U Indiji, kritičari premijera Narendre Modija iz hinduističke nacionalističke stranke Bharatiya Janata (BJP) optužuju ga za ograničavanje slobode medija i donošenje zakona koji diskriminiraju muslimane.

Dvije zemlje su produbile sigurnosne veze s New Delhijem kupujući izraelske projektile, dronove i infrastrukturu za kibernetičku sigurnost. Između 2001. i 2021. Indija je potrošila 4,2 milijarde dolara na izraelsku odbrambenu robu.

Neke izraelske industrije, kao što je građevinarstvo, doživljavaju nedostatak radne snage. U posljednjih nekoliko godina, hiljade Palestinaca dobilo je radne dozvole, dok je Tel Aviv posegnuo za zemljama poput Maroka i Kine kako bi pronašao dodatne radnike.

Poslodavci mogu zaposliti strane radnike uz plaće niže od onih koje moraju platiti izraelskim građanima, što vlasti žele iskoristiti za suzbijanje inflacije.

Palestinsko pitanje

Davanje radnih dozvola strancima izaziva čuđenje jer desetine hiljada Palestinaca ostaju bez posla. Stopa nezaposlenosti na okupiranoj Zapadnoj obali je oko 16 posto, prema posljednjim podacima.

Situacija u Pojasu Gaze je još teža, jer blizu 46 posto Palestinaca nema posao. Izraelska blokada osakatila je ekonomiju Gaze, pa čak i pomoć može doći tek nakon odobrenja Tel Aviva.

U početnoj fazi, dogovor s Indijom uključuje davanje 5.000 dozvola za građevinske radove i one povezane s industrijom za njegu starijih osoba.

“Mislim da je njihova ideja da se postepeno povećava broj radnika drugih nacionalnosti i smanji ovisnost o Palestincima”, kaže Amer.

Izrael drži strogu kontrolu nad kretanjem Palestinaca i povremeno zabranjuje njihov ulazak u Izrael, proširujući svoj utjecaj na okupirane teritorije.

Većina Palestinaca s izraelskom radnom dozvolom zaposlena je u građevinskom sektoru, gdje ostaju na milosti poslodavaca koji ih mogu otpustiti pod manjim izgovorima.

Ipak, očaj je toliko veliki da Palestinci često plaćaju 675 dolara mjesečno posrednicima kako bi se dočepali izraelskih radnih dozvola.

Puštajući palestinsku radnu snagu, Izrael održava kontrolu nad ekonomijom okupiranih teritorija, a također drži kontrolu nad naoružanim grupama koje se opiru okupaciji.

Zabrana ulaska kada se tenzije rasplamsaju palestinska domaćinstva mogu iscrpiti njihove skromne prihode. Također sprečava grupe poput Hamasa, koji kontroliše Pojas Gaze, od osvete za izraelsku agresiju.

To se nedavno vidjelo kada je Izrael pokrenuo zračne napade protiv grupe Islamski džihad, ubivši 33 Palestinca, ali Hamas se nije pridružio borbi, ostavljajući mnoge da se pitaju zašto. U Izraelu su ubijene i dvije osobe, među kojima i jedan iz Gaze koji je tamo imao dozvolu za rad.

Ali za 26-godišnjeg Hassana Abu Dukhana, Palestinca s okupirane Zapadne obale, radnici iz Indije i drugih zemalja su stvar brige iz drugog razloga.

On čeka da mu se završi papirologija i uskoro će započeti posao u IT kompaniji u Tel Avivu koja će mu plaćati 25 dolara po satu.

“Na palestinskim teritorijama jedva mogu zaraditi 3 do 4 dolara na sat. U najboljem slučaju, možda 10 dolara”, kaže on za TRT World.

Indijski radnici, osim što su vješti, često pristaju da rade za niže plaćama od Dukhana. “To je moja najveća briga.”

Međutim, geografija, historija i sukob na poseban su način vezali Palestince i Izraelce, dodaje.

“Postoji određeni način rada i ophođenja s jevrejskim narodom. Mi, Palestinci, poznajemo Izraelce, i oni nas. Razumijemo se. Tako da mislim da ovaj plan za dovođenje Indijaca ili drugih nacionalnosti u Izrael neće uspjeti.”