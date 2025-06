Prihodi se, u odnosu na izvorni proračun, povećavaju za 1,7 milijardi, a rashodi za 1,4 milijarde eura.

Očekivani proračunski manjak je 510 milijuna eura, odnosno 0,7 posto BDP-a, prema metodologiji ESA.

Prema Vladinoj prognozi, udio javnog duga u BDP-u u ovoj će se, u odnosu na prošlu godinu, smanjiti za 5,8 postotnih bodova, na 62,6 posto BDP-a.

Inflacija potrošačkih cijena trebala bi usporiti na 6,6 posto u odnosu na 10,8 posto u prošloj godini.

Vlada je u ovoj godini projicirala realni rast BDP-a od 2,2 posto, glavni pokretač razvoja trebao bi biti izvoz roba.

Sabor je državni proračun izmijenio glasovima većine zastupnika, za izmjene je glasovalo 77 zastupnika, 24 protiv.

Oporba, prije svih Most, željeli su da izmijenjeni proračun izgleda drugačije, no to im nije pošlo za rukom.

Mostovci i Socijaldemokrati napustili sabornicu

Nakon Vlade, i saborska većina odbila je 166 oporbenih amandmana na rebalans, od čega su 143 bila Mostova.

Zbog takvog odnosa, 'mostovci' su napustili sabornicu prije glasovanja o amandmanima i samom rebalansu, a isto su postupili i Socijaldemokrati.

"Vlada nije prihvatila ni jedan naš amandman, jer ne misli da je minimum pristojnosti vratiti građanima višak koji je zaradila na inflaciji, nego da je taj novac propagandno sredstvo za njenu izbornu kampanja", kazala je Marija Selak Raspudić.

Podcjenjivački odnos prema zastupnicima i njihovim prijedlozima zasmetao je i Davorku Vidoviću (Socijaldemokrati) koji je iskazao „zlovolju“ načinom na koji se upravlja državnim financijama, ali i „pretjeranom manipulacijom u propagandno- političke svrhe kad je riječ o javnom novcu“.

Odlazak Socijaldemokrata i 'mostovaca' predsjednik Sabora Gordan Jandroković ispratio je riječima „sidimo ovdje kod stola, a vidim da nema nas pola“, a Krešo Beljak (HSS) porukom kako je nekorektno ostaviti ostale oporbene kolege da glasuju o njihovim amandmanima za koje oni sami neće glasovati.

"Mi nećemo ni raspravljati, ni glasovati o amandmanima kolega kojih nema na glasovanju", poručio je Beljak.

Hrvoje Zekanović (HDS) 'mostovce' je pak prozvao da ne ispunjavaju svoje poslovničke dužnosti.

„Doduše, Nino vjerojatno čuva djecu, Božo je vjerojatno u ordinaciji u Mostaru u fušu, a Bulj se zaletio do Sinja pokositi travu“, izjavio je.

Prihvaćen samo jedan, HDZ-ov, amandman

Od svih 166 amandmana podnijetih na rebalans, Vlada i vladajuća većina prihvatili su samo jedan, onaj HDZ-ova Gorana Ivanovića, slijedom kojega će Osijek, koji svake godine vodi bitku protiv komaraca, od države dobiti 600.000 eura za provedbu larvicidnih tretmana na poplavnom području susjednih mu gradova i općina.