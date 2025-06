Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres sastao se jučer u New Yorku sa predstavnicima udruženja žrtava i majkama Srebrenice. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja svjedoka i žrtava genocida, koji je prisustvovao sastanku, kazao je kako je zadovoljan sastankom, te kako je Guterres tokom sastanka najavio da će UN pokrenuti kampanju protiv negiranja presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Tahirović je podsjetio kako je ovo drugi sastanak s Guterresom, prvi je održan 2019. godine, pred samu pandemiju COVID-19. Podsjetio je i kako je tada bio dogovoren i dolazak Guterresa na komemoraciju i dženazu žrtvama genocida u Potočarima, no spriječen je izbijanjem pandemije.

Pojasnio je kako je povod susreta zapravo negiranje presuda MKSJ-a u regionu.

„MKSJ je osnovao UN, to je faktički njegova institucija, odnosno njegovo dijete. A znamo da se na prostorima Balkana već od prve presude pa do danas negiraju te presude, i na neki način omalovažava jedna od institucija UN-a. Mi smo na neki način željeli ukazati na činjenicu da UN mora poduzeti mjere kako bi se zaustavila ta negacija i kako bi ono što je taj sud uradio bilo zaštićeno“, kazao je Tahirović, te dodao:

„Generalni sekretar je čvrstog stava da se presude MKSJ-a ne smiju i ne mogu negirati. Model kako to zaštititi jest, što je jučer i rekao, da će UN pokrenuti širu kampanju protiv onih koji negiraju i to je ono što UN u ovom momentu može da uradi. Naravno, oni (UN) će raditi na tome, i mi svi moramo raditi na tome da dođe i do rezolucije.“

Podsjetio je da je rezolucija u UN-u ranije predložena od Velike Britanije, no, nažalost, nije prošla Vijeće sigurnosti.

„Sada, vidjet ćemo kako, kojim modelom i na koji način to uraditi. Treba raditi na tome da se zaštite presude Krivičnog suda i generalni sekretar je rekao da će oni kampanjom pokušati da spriječe negiranje presuda“, poručio je Tahirović.

Kazao je kako su zadovoljni susretom s generalnim sekretarom UN-a.

"Generalni sekretar je rekao da nam stoji uvijek na raspolaganju i da će zajedno sa svojim timom uvijek biti spreman da pomogne, odnosno rješava sve što je u njegovoj moći", kazao je Tahirović.

Dodao je kako je tokom susreta bilo razgovora i o drugim temama, te kako je Munira Subašić, predsjednica Udruženja "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa", pozvala generalnog sekretara Guterresa da dođe u Srebrenicu.

Predstavnici udruženja žrtava ostaju u New Yorku danas i sutra. Osim s Guterresom, sastali su se i sa specijalnom savjetnicom za prevenciju genocida UN-a, danas ih očekuje susret sa šeficom opštih poslova, a sutra s političkim savjetnikom.