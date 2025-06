"Nećemo jedni drugima opstruisati infrastrukturne projekte", izjavio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske nakon zajedničke sjednice sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH).

Višković je istakao da je na zajedničkoj sjednici entitetskih vlada održanoj u Banjoj Luci usaglašeno sedam zaključaka.

"Prvi zaključak koji se našao na današnjoj sjednici je bio vezan za nešto što je veoma bitno za Bosnu i Hercegovinu, a to je zabrana izvoza oblovine sa prostora BiH. Drago mi je da smo skoro u jedan minut postigli identičan zaključak da bi Savjet ministara u nekom budućem periodu trebao da donese odluku o trajnoj zabrani izvoza trupaca sa prostora BiH jer naša drvoprerada i u jednom i u drugom entitetu treba takvu vrstu sirovine", kazao je Višković.

Prema njegovim riječima razgovarano je o temama u svim resorima, te je bilo govora o privredi, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, omladini, sportu, turizmu...

"Projekti koji su bitni za BiH i za jedan i drugi entitet, imao sam sastanak prije same sjednice sa kolegom Nikšićem (Nermin, op.a.), mi smo razgovarali i usaglasili se da niko nikome nema namjeru niti želju da se miješa u projekte koji su bitni za to područje i za taj entitet, da treba da praktikujemo da sjednemo i sa predsjedavajućom Vijeća ministara i da dogovorimo koji su to zajednički projekti iz BiH koje ćemo kandidovati prema Evropskoj uniji, Svjetskoj banci, EBRD-u i svima koji žele da finansiraju takve projekte unutar BiH", rekao je Višković.

Dodao je da je bilo govora i o energetici, projektima, kao i Elektroprenosu, te je dogovoreno da se zakaže sjednica akcionara kako bi se riješila pitanja vezana za ovu kompaniju.

Bilo je govora i o raspodjeli sredstava koja se nalaze na računima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, a odnose se na putarinu, gdje u ovom momentu ima više od 200 miliona KM. Višković je rekao da radna grupa radi na tom pitanju i da očekuju u srijedu sjednicu Upravnog odbora UIO i dogovorili su na koji način će to pitanje da riješe.

"Budućnost Bosne i Hercegovine je u dijalogu i ako želimo da se uvažavamo onda moramo sjediti i dogovarati pitanja koja su od interesa za sve građane u BiH", istakao je Višković.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić naglasio je da su se bavili životnim problemima građana.

"Smatram bitne ove dvije odluke, prva o insistiranju obje vlade na produžavanju zabrane izvoza oblovine pri čemu smo se saglasili da to treba biti trajna kategorija. Druga stvar je dogovor na kojem rade već određen period, a to je da BiH nastupa jednim glasom kada je u pitanju odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Dogovorili smo otprilike mehanizme kako ćemo to raditi", rekao je Nikšić.

Dodao je da je bilo govora i o izgradnji autoputeva koji će prolaziti kroz oba entiteta.

"Lagano smo prošli kroz dnevni red i naše želje, šta da radimo kada su u pitanju interesi građana BiH, pa i privrede kada je u pitanju infrastruktura, izgradnja infrastrukturnih objekata tipa autoputa Beograd - Sarajevo, autpoputa Brčko - Orašje - Tuzla, brze ceste Doboj - Tuzla - Zvornik koji bi mogli u budućnosti pretvoriti i u autoput, željezničke infrastrukture i sve su to bile stvari o kojima ćemo morati razgovarati", kazao je Nikšić.

Naglasio je da je će se u budućnosti još sretati i sigurno imati tema oko kojih neće lako postići konsenzus.

"Bosna i Hercegovina ne zaslužuje više da se valja u blatu, da kopamo rovove, da mi poručujemo nešto iz Sarajeva, neko nešto iz Banje Luke, svađamo se i raspravljamo, a nismo spremni zajedno uraditi ništa da svima bude bolje", rekao je Nikšić i dodao da su vlade iskazale spremnost da rade, razgovaraju, stvaraju bolji ambijent za građane, poslodavce i radnike kako ne bi odlazili iz BiH.

Istakao je da iz BiH odlaze građani iz oba entiteta, napominjući da je više od 500.000 građana napustilo državu u posljednjih osam godina.