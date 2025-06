Na imanju nane Fate Orlović u Konjević Polju proučena je Ikrar dova za njen odlazak na hadž.

Zajedno sa nanom Fatom na hadž ide i njena kćerka Zlatka, a porodica Orlović zahvalila se Humanitarnom udruženju Bošnjaka Frankfurta i dijaspore što su poklonili bošnjačkoj heroini odlazak na hodočašće.

Nana Fata Orlović nije krila emocije na svom imanju. U goste su joj došli znani, ali i neznani, svi dobronamjerni ljudi, bez obzira na ime i prezime, a ona ih je onako kako to najbolje zna, raširenih ruku, dočekala.

„Hvala vam svima što ste došli. Drago mi je da ste dobro i da mi budete živi i zdravi“, kazala je u kratkom obraćanju nana Fata Orlović.

Nekadašnji reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Cerić istakao je kako ove godine iz BiH ide 2200 hadžija da obave petu vjersku dužnost muslimana, ali ispraćaj nane Fate je poseban zbog njene višedecenijske hrabre borbe za pravdu. Nana Fata je mogla u ime sebe poslati i nekog drugog na hadž, ali to nije htjela.

„Nana Fata ne bi bila nana Fata da nema svoje mišljenje, svoj stav, svoj put. Osjećajte se ponosnim, vi što ste došli zajedno sa mnom, što živite vrijeme nane Fate. Sve hadžije idu na hadž da nešto donesu otuda, neki bereket, a naša nana Fata je vjerovatno jedina hadžinica koja ide tamo da nešto odnese, da odnese svoju dušu, svoju hrabrost i da pored Kjabe kaže Allahu dž.š: 'Ja sam pobjednik.' Ko je mogao zamisliti prije nekoliko godina da ćemo se ovdje okupiti ovako veseli. Mi smo svi došli dobrovoljno i iz ljubavi“, kazao je Mustafa ef. Cerić.

Tuzlanski muftija dr. Vahid ef. Fazlović je rekao imamo uzore, kako imamo naše šehide, gazije, njihove plemenite majke i porodice, pogotovo u Podrinju. Smatra kako poštovanje prema osobama kakva je nana Fata mora se pokazivati snažnije jer je njena vjera i iman u srcu golem. Nana Fata, kaže muftija Fazlović, uvijek uči dove za bošnjački narod i u njenom srcu ima mjesta za sve ljude, jer nane nikog ne mrze, ne preziru, ali su snažne na putu svog Gospodara.

„Osjećamo se veoma lijepo, časno, snažno, ovdje na ovom mjestu u Konjević Polju, u našem Podrinju, na imanju i u avliji naše poštovane nane Fate, njezinog rahmetli supruga, cijele njezine porodice. Danas učimo Ikrar dovu, dovu povodom ispraćaja na hadž i ova dova ima posebno mjesto u našoj tradiciji. Došli ste braćo i sestre sa iskrenim nijetom, dubokim osjećajem poštovanja prema jednoj velikoj Bošnjakinji, našoj nani Fati. Ona je pred našim očima, u našoj decenijskoj borbi, u prvom safu. Kako je to moguće, odkud nam tolika snaga. Imamo odgovor. Nana Fata već dugo dijeli svoju želju da obavi hadž u ime svoga Gospodara Allahu dž.š. Nana Fata želi da posjeti Kjabu, duhovni dom prvog reda na zemaljskoj kugli, ona želi da dođe do Bejtulaha do Allahove plemenite kuće, ona hoće da posjeti svog poslanika Muhameda s.a.v.s. u Medini. Njezina duhovna snaga, njezin nijet, otkriva nam kojom snagom se nana Fata decenijama borila. To je snaga vjere. Zahvalni smo Allahu dž.š. na ovom trenutku“, rekao je Vahid ef. Fazlović.

Odlomke iz časnog Kur'ana učio je hafiz Mevludin ef. Salkić, a Ikrar dovu, prema naninoj želji, proučio je hafiz Vehbija ef. Šećerović.

Nana Fata i njena kćerka Zlatka zajedno sa još 2.200 hadžija, iz Sarajeva će krenuti put Meke.