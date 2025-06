U pismu predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli G. Santani, Udruženje žrtava i svjedoka genocida upozorilo je da je presuđeni ratni zločinac Dario Kordić prekršio i diskreditirao odluku o prijevremenom puštanju na slobodu i da je pokazao da je obmanuo ICTY i austrijske vlasti, gdje je izdržavao kaznu zatvora od 25 godina.

Proslijedivši link snimka na kojem Dario Kordić, presuđeni ratni zločinac od strane ICTY kaže: “Kada me je pitao (prijatelj) je li vrijedilo zatvora, je li vrijedilo rata, ja sam mu rekao sve bih ponovio, ni sekunde ne bih zamijenio. Svaka je sekunda vrijedila“, Udruženje žrtava i svjedoka genocida ukazalo je na kršenje odluke o prijevremenom puštanju na slobodu.

"Imajući u vidu da je tadašnji predsjednik ICTY-a svojom odlukom 24. maja 2014. godine, javnom i redigovanom verzijom odluke predsjednika o prijevremenom puštanju na slobodu Darija Kordića od 6. juna 2014. predmet BR. MICT-14-68-ES, objavljen 3. novembra 2014, pustio na prijevremenu slobodu Darija Kordića, smatramo da je ovom izjavom prekršena i diskreditirana navedena odluka i da je Dario Kordić ovom izjavom pokazao da je obmanuo ICTY i austrijske vlasti, gdje je izdržavao kaznu zatvora od 25 godina", navedeno je u pismu.

Kada presuđenik, kako su podsjetili iz udruženja, koji je presuđen za najteže zločine, izađe osam godina i četiri mjeseca ranije od presuđene kazne od 25 godina i onda nakon devet godina kaže da bi sve ponovio, on ne samo da se ismijava međunarodnoj pravdi, vrijeđa žrtve, ruši međunarodni pravni poredak, nego je spreman da počini novi zločin i to nije obična prijetnja, to je utemeljena prijetnja, jer Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH i Sanja Vlaisavljević, ministrica u Vladi Federacije BiH podržavaju i afirmiraju ovog ratnog zločinca "o čemu kontinuirano obavještavamo međunarodnu zajednicu u BiH, a koja ništa ne poduzima da bi zaustavila negaciju zločina i afirmaciju zločinaca i to od strane najviših dužnosnika naše države BiH".

"Molimo vas da iskoristite sve raspoložive mehanizme kako bi nas zaštitili i kako bi zaustavili kulminaciju negiranja i glorifikacije zločina i zločinaca. Danas dobijamo i otvorene prijetnje od Darija Kordića da bi sve ponovio. Molimo vas da razmotrite mogućnost da se odluka od 14. maja i 6. juna 2014. godine revidira, da se Dario Kordić vrati na izdržavanje kazne od 1/3 za koju je prijevremeno oslobođen", zaključeno je u pismu.