Izložba ”Gradovi i sela budućnosti“ otvorena je danas u Kulen Vakufu, u zaštićenom području Nacionalnog parka ”Una” u Bihaću. Ova interaktivna izložba putuje kroz bh. gradove i prikazuje podršku Evropske unije poljoprivredi i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini, a na bazi ekoloških standarda i očuvanja planete zemlje.

„Austrija je napravila ogromne korake održivog razvoja i investira u okoliš da zaštitimo klimu i za nju nema granica i zato moramo uključiti i Bosnu i Hercegovinu. I zato je ova izložba važna. Vrlo je važno da je ova izložba postavljena u Nacionalnom parku u Kulen Vakufu kako bismo ukazali na njihov značaj. Ali naravno i politika mora da donese neophodne odluke. I moramo krenuti od najmlađih, da ih učimo da ne bacaju smeće da recikliraju otpad i oni su nam važniji da ih naučimo da tako razmišljaju“, rekla je Urlike Hartman, ambasadorica Austrije u Bosni i Hercegovini.

Prezentiran je projekt EU4BusinessRecovery, namijenjen razvoju poljoprivrede a kroz aktivnosti na zaštiti okoliša.

„Projekt je namijenjen poljoprivredi i privredi i cilj nam je da ovaj poziv čuje što više ljudi kako bismo što više digitalizirali poljoprivredni sektor što je zaštita planete. Klimatske se promjene dešavaju i potrebno je uvoditi ovakve promjene. Mislim da i Bihać i Bosna i Hercegovina imaju priliku da prednjače u uvođenju zelenih politika i zelene ekonomije i na tome moramo raditi“, istakao je Armin Amidžić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.

Dodao je da je u posljednje tri godine Grad Bihać uveo led rasvjetu što dovodi do uštede energije i čuvanja planete i važno je da svaki pojedinac uradi malo pa ćemo doći i do tog „mnogo“.

Javni poziv ovog projekta namijenjen je poljoprivrednim proizvođačima u primarnoj proizvodnji.

„Imamo na raspolaganju milion maraka, pojedinačno poljoprivrednici mogu dobiti od 30.000 do 300.000 maraka i bitno je da su registrirani i da rade u sektoru i da kažu šta je njihova potreba a što je u skladu sa našim kriterijima. Uglavnom je to oprema i softver koji je pokreće kada je riječ o mljekarstvu to su neki aparati za mužu, u povrtlarstvu to su neki drobovi koji mogu brati usjeve i slično“, rekla je Željka Vidović, menadžerica projekta EU4BusinessRecovery.

Poziv poljoprivrednicima otvoren je do kraja juna i prijave se dostavljaju online.