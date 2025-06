Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i napadač milanskog Intera poručio je navijačima italijanskog kluba nakon poraza u finalu UEFA-ine Lige prvaka da su on i saigrači dali sve od sebe, ali da to nije bilo dovoljno.

Inter je u subotu u Istanbulu minimalnim rezultatom 0:1 poražen od Manchester Cityja, a Džeku je u drugom poluvremenu zamijenio Belgijanac Romelu Lukaku.

"Zaista je teško riječima opisati sve emocije u vezi svega što se dogodilo u Istanbulu. Veoma sam ponosan na naše putovanje, put kojim smo prešli od prvog dana ove sezone u Ligi prvaka", napisao je Džeko u objavi na društvenim mrežama i dodao:

"Cijeli tim je vjerovao da možemo učiniti nešto veliko i zaista smo to učinili. Dali smo sve od sebe, igrali smo da ostvarimo svoje i vaše snove, ali nažalost nismo uspjeli doći do vrha. Žao mi je zbog toga i tužan sam zbog kluba i mojih saigrača, ali najviše zbog naših vjernih navijača koji su nas podržavali tokom cijele sezone, a posebno tokom finalne utakmice gdje su bili nevjerovatni. Hvala vam na podršci. Dali smo sve od sebe, ali ovoga puta to nije bilo dovoljno."

Džeko se nakon duela u Istanbulu zaputio u Zenicu, gdje se u ponedjeljak poslijepodne priključio pripremama reprezentacije BiH, koju 17. i 20. juna očekuju dueli kvalifikacija za EURO 2024. protiv Portugala i Luksemburga.