Ministar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović u obraćanju ispred Osnovne škole Lukavac Grad istakao je da Kantonalno tužilaštvo TK-a i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a obavljaju uviđaj te da će istražni organi saopštiti više pojedinosti o pucnjavi u školi koja se dogodila jutros blizu 9 sati.

Omerović je saopćio da se sa današnjim danom završava školska godina u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kako je kazao, do početka nove školske godine Vlada TK-a, zajedno sa svim relevantnim institucijama radiće na uspostavi sigurnijeg okruženja u školama.

U međuvremenu se špekuliše sa raznim informacijama, između ostalih, da je ranije bilo prijetnji učenika da će u školi pucati.

“Sačekajmo kraj istrage. Sve su to, zaista, informacije koje će Tužilaštvo TK-a provjeravati i sačiniti sveobuhvatnu informaciju. U razgovoru sa Društvom pedagoga i psihologa oni su se stavili na raspolaganje učenicima i roditeljima i oni će im biti dostupni“, rekao je Omerović.

Delegacija Vlade TK-a, Skupštine TK-a i Uprave policije MUP-a TK-a nalaze se ispred OŠ Lukavac Grad, ali zbog interesa istrage ne žele davati izjave i iznositi preuranjene ocjene.

Informaciju o pucnjavi u školi na društvenim mrežama podijelio je gradonačelnik Lukavca Edin Delić, koji se potom ispred škole obratio sljedećim riječima:

“Suosjećamo sa porodicom povrijeđenog prosvjetnog radnika. Prema informacijama koje stižu da ima mjesta optimizmu i to je sada i najvažnije. Tužilaštvo i policija rade svoj posao, maloljetnik je razoružan, preduzete su i druge mjere. Mogu reći da je policija reagovala konkretno, ali, nažalost, desila se pucnjava. Do mene dolazi niz informacija, nisam u mogućnosti provjeriti šta je relevatno, a čuo sam da je učenik premješten iz jedne u drugu školu i ne možemo tvrditi da je to bio razlog za pucnjavu“, rekao je Delić.

Saopšteno je da je povrijeđeni Nedim Osmanović, nastavnik u školi, koji ima prostrelnu ranu u predjelu vrata. U toku je operacija u Univerzitetsko – kliničkom centru u Tuzli. Istaknuto je i da povrijeđene djece nije bilo te da su uposlenici škole pravovremeno reagovali i zaključali učionice kako bi zaštitili učenike.

“Pomoćnik direktora i nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi Lukavac Grad Nedim Osmanović je jutros teško ranjen hicem iz pištolja u prostorijama ove škole. On je sa teškom i po život opasnom ustrelnom povredom u predjelu vrata hospitaliziran u UKC-u Tuzla i u toku je operativni zahvat. Osumnjičena osoba je dijete koje još nema punih 14 godina, rođen je krajem juna 2009. godine. Dijete je zadržano u Policijskoj upravi Lukavac. Nakon što je ispalio više hitaca prema nastavniku i jednim hicem ga ustrijelio, odbacio je pištolj koji je pronađen i bit će predmet vještačenja. Uviđaj na terenu obavljaju dežurni tužilac u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK-a i OKP PU Lukavac. U istragu su uključena dva tužioca. Dežurni tužilac obavlja uviđajne radnje i obavlja nadzor nad istragom, te tužilac za maloljetnike koji je uključen u poduzimanje daljih mjera i radnji u odnosu na dijete. Odmah je uključen Centar za socijalni rad, a u toku su kontakti sa određenim medicinskim i drugim nadležnim institucijama u vezi sa postupanjem sa djetetom u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Poduzimaju se potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se vezuju za ovaj događaj“, naveo je Admir Arnautović, glasnogovornik Kantonalnog tužilaštva TK.

U jutarnjim satima u Osnovnoj školi Lukavac Grad, u Bosni i Hercegovini, dogodila se pucnjava u kojoj je jedna osoba ranjena. Ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac ukazala je prvu pomoć, a potom je ranjeni uposlenik škole prevezen u Univerzitetsko – klinički centar u Tuzli.