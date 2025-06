Kapetan "vatrenih" Luka Modrić proglašen je najboljim igračem polufinalne pobjede hrvatske nogometne reprezentacije protiv Nizozemske (4:2) u Ligi nacija, a uoči finala u nedjelju poručio je da je obavljeno tek pola posla.

"Naprijed me gura ljubav prema nogometu, volim to što radim. To mi je glavna snaga i pokretač. Trenutno nije tema moja mirovina, najvažnija je utakmica koja nas čeka u nedjelju, trebamo se dobro pripremiti za nju i opet odigrati vrhunsku utakmicu. Napravili smo tek pola posla", rekao je Modrić, prenio je HNS.

Utakmicu protiv Nizozemske ocijenio je odličnom.

"Mislim da je utakmica s naše strane bila odlična, makar nismo dobro ušli u nju, no bili smo sve bolji kako je utakmica odmicala i zasluženo pobijedili. Šteta što smo primili onaj drugi pogodak, bili smo razočarani, no konsolidirali smo se u produžecima znajući da smo bolji i sretni smo što smo u finalu. Bilo je već infarktnih, zanimljivih utakmica, a ova pripada takvima. Nizozemska tu dugo nije izgubila, neutralni su navijači mogli uživati, bilo je napetosti, dosta šansi, a na kraju smo uspjeli kvalitetom i karakterom doći do pobjede", dodao je Modrić i zaključio:

"Prije utakmice već nismo mogli vjerovati koliko je bilo naših navijača, a bili su fenomenalni tijekom utakmice. Uvijek i svugdje nam daju podršku, oni su nam velika snaga, osjećali smo se kao kod kuće. Hvala im na tome, nadam se da će u nedjelju biti jednako".

Fudbalska reprezentacija Hrvatske prvi je finalista ovosezonske UEFA Lige nacija.

U prvom polufinalnom susretu igranom sinoć u Rotterdamu (Nizozemska) Hrvatska je poslije produžetaka pobijedila domaći nacionalni tim, rezultatom 4:2, nakon što je u regularnom vremenu bilo 2:2.