Bišćanin Damir Mašić, bosanskohercegovački pisac, pjesnik i publicist, iza sebe ima dvanaest objavljenih knjiga, a među najpoznatijima su “Soldat ljubavi“, “Striptiz duše“ i “Naručje sudbine“.

Pisanjem se aktivno bavi od 2014. godine, a ono što ga posebno izdvaja je uspjeh koji je postigao pisanjem i izdavanjem dviju knjiga za samo tri mjeseca.

Ovaj mladi pisac također ima veliki broj pratioca na svojim društvenim mrežama, a njegovu stranicu na Facebooku prati više od pedeset hiljada osoba.

Devet godina neumornog rada

U razgovoru za Anadoliju istakao je da je iza njega devet godina neumornog rada, otkrivajući kako i zašto se počeo baviti pisanjem.

“Počelo je raspadom reperske grupe TNT. Imali smo ideju da nastavimo repati. Međutim, grupa se raspala i negdje sam morao tražiti taj 'ispušni ventil' i našao sam ga u pisanju pjesama koje nisam nigdje objavljivao sve do 2013. godine kada sam se prijavio na takmičenje za najbolju pjesmu o rijeci Uni i tu sam osvojio treće mjesto. Publici se svidjelo moje pisanje i tada sam imao pritisak da nastavim da pišem pošto su tu vidjeli taj neki talenat“, kazao je ovaj 37-godišnji Bišćanin, dodajući da je potom izdao knjigu “Soldat ljubavi“.

Naglašava da je u nastajanju novih knjiga važno pronaći pravni momenat za pisanje i izražavanje.

“Treba se samo okrenuti oko sebe. Zemlja u kojoj živimo, svijet u kojem živimo, globalno, puni su inspiracije. Mi samo moramo pronaći pravi trenutka za pisanje. Imam zaista mnogo tema za pisanje, najviše kod novela. To su razne priče koje pokupim u razgovoru sa ljudima i to pretočim u priče. Dakle, moje knjige, ne mogu reći, da su stvarni događaji, ali imaju taj temelj neke priče koja je meni ispričana i kasnije ja to nadogradim. Za jednu knjigu je potrebno mnogo truda i rada. Pišem do kasno i već radim novu trinaestu knjigu“, istakao je ovaj bh. pisac koji piše u svojim knjigama i u ženskom rodu.

Dvije autobiografske knjige

“To želim isključivo da bi pokazao neku ravnopravnost na stranici na kojoj me prati mnogo žena i djevojaka, da bi i one za sebe našle literaturu. U svaki karakter uđem koliko mogu, poteško je pisati u ženskom liku, ali pokušavam. Pošto me je odgajala samohrana majka, imam taj osjećaj da mogu napisati u ženskom liku“, kazao je Mašić koji je dosad napisao dvije autobiografske knjige, “Striptiz duše” i “Ispod majčinog srca”.

“Knjiga 'Striptiz duše' se može svrstati među moje najprodavanije knjige kao i 'Ispod majčinog srca' koja je kao 'Striptiz duše dva', samo što sam tu malo dublje zavirio u samog sebe i napisao što više istine. Mogu sa ponosom reći da su to dvije knjige koje me najbolje opisuju. U svakoj knjizi koju čovjek piše, unese dijelove sebe. Utkan je pisac u svaku svoju knjigu, bila to istina ili izmišljena priča“, rekao je ovaj Mašić.

Dodao je da uskoro planira raditi reizdanje knjige "Razvedena" koja je, kako je kazao, vrlo tražena knjiga jer, napominje, da Bosna i Hercegovina sve više bilježi broj razvedenih brakova.

Knjiga “Striptiz duše“ prevedena na engleski

Njegova knjiga “Striptiz duše“ je prevedena na engleski jezik, a najviše se prodaje u zemljama Južne Amerike i Kanadi, a trenutno su u fazi prijevoda na engleski “Ispod majčinog srca” i "Alma".

Bavi se i humanitarnim radom, tako što sa grupom prijatelja prikupljaju finansijska sredstva za izgradnju bunara u Africi, a dosad su uspjeli pomoći izgradnju četiri bunara u Ugandi. Osim toga, učestvuje i u drugim humanitarnim aktivnostima kako bi pomogao ljudima u potrebi.

“To su uglavnom bajramski paketići za djecu, pred svaki Bajram, a to radimo i pred Novu godinu. Svake godine dijelimo paketiće. To je moj neki skromni doprinos. Kada imate stranicu od preko pedeset hiljada ljudi, onda se morate voditi time da možete nekome pomoći i kad već možete nekome pomoći zašto to ne bi uradili“, kazao je Mašić.

Damir Mašić, rođen je 1986. godine u Bosanskom Petrovcu, ali je njegova adresa u Bihaću. Odrastao je bez oca, s majkom, koja ga je, kako zna reči, neumorno odgajala i školovala. Završio je Elektrotehničku školu u Bihaću, ali zbog loše ekonomske situacije nije nastavio dalje školovanje. Međutim, to ga nije spriječilo da postane jedan od aktivnijih bh. pisaca i pjesnika, koji svojim radom doprinose očuvanju kulture i kulturnog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini.