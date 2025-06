Srbijanski predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas misiji Evropske unije za vladavinu prava EULEX i međunarodnoj zajednici, misleći na Kosovo, da reše sa problem sa "svojim čedom, da ga pomiluju malo po glavi ili da ga lupe po dupetu" i da ga obaveste kada završe svoj posao.

Vučić je tokom obraćanja naciji ocenio da, prema izveštaju EULEX-a u koji je imao uvid, EULEX "ne zna gde je levo" i da mu je jedini zadatak da štiti kosovsku državnost i da ga je baš briga za prebijene i izmučene Srbe.

Srbijanski predsednik rekao je "besmislen" krizni dijalog u Briselu na koji je visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Đozep Borelj pozvao iduće nedelje njega i premijera Kosova Aljbina Kurtija.

Vučić je rekao da "nema dalje gde i šta više da popušta", dodajući da će odluku o tome da li će se "tehnički" pojaviti na dijalogu u Briselu tek doneti i da će to biti "taktička odluka" Srbije.

"Dijalog sa Kurtijem je nepostojeći dijalog. Čovek želi rat, taj čovek želi rat, on želi rat po svaku cenu. On samo razmišlja na koji način će da proizvede novu provokaciju, svakoga dana to radi i ima zaštitu, lažu kada kažu da nema zaštitu", rekao je Vučić.

Govoreći o Kurtiju, Vučić je rekao da je "potpuno besmislen razgovor sa čovekom koji nikada nije želeo da razgovara" i istakao da mu "ne pada na pamet" da razgovara sve dok uhapšeni Srbi ne budu pušteni iz pritvora i sve dok Kosovo ne povuče "besmislene odredbe" o zabrani ulaska srbijanskih kamiona sa robom na teritoriju Kosova.

Dodao je da Kurti, "uz podršku pojedinih zemalja Zapada, kreira kriminalnu situaciju u kojoj maltretira sve građane srpske nacionalnosti".

Misleći na novoizabrane gradonačelnike opština na severu Kosoava, Vučić je rekao da Kurti "dovodi nekakve bezveznjakoviće koji nemaju nikakav legitimitet i bulumentu svojih novinara da bi dodatno provocirali ljude".

Vučić je rekao da "izgladnjivanje ljudi na severu Kosova neće proći" jer će u ti kamioni proći "u nekom trenutku, sada, za mesec ili dva".

On je rekao da je razgovor besmislen sve dok se "lažni gradonačelnici" ne povuku sa severa Kosova i dok se iz opština sa srpskom većinom na severu Kosova ne povuku specijalne kosovske policijske snage.

On je rekao da u vezi sa kosovskim problemom ne postoje "dve strane" upitavši "koji je Albanac povređen, ranjen, upucan i maltretiran".

Vučić je rekao da trojicu pripadnika Policije Kosova koje je u sredu uhapsila srbijanska policija "niko pipnuo nije" i naglasio da "oni jedu i piju kao u restoranu, a u našima ubiju Boga jer im se može".

Srbijanski predsednik rekao je da će Srbi sa Kosova na praznik Vidovdan koji se obeležava 28. juna "na miran način preduzimati svoje korake na putu za svoju slobodu u skladu sa međunarodnim pravnim normama".

Vučić je rekao da Srbija više nikoga neće obaveštavati o svojim koracima, osim u slučaju podizanja i spuštanja borbene gotovosti Vojske Srbije, "osim svojih obaveza prema NATO koje će Srbija uvek ispuniti u potpunosti".

On je naglasio da će se Srbija truditi da sačuva mir.

"Upozoravamo sve one kojima očigledno nije stalo do mira i koji žele da Srbi budu malo tiše, a ne ovako glasno iseljeni sa severa Kosova, da se to neće dogoditi", rekao je Vučić.