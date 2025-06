Milioni muslimana iz cijelog svijeta borave u Meki, u Saudijskoj Arabiji, gdje će u narednim danima obaviti hadž.

Dane uoči hadža vjernici koriste za obilazak i molitve kraj Kabe, svetog mjesta i džamije koju je sagradio Ibrahim a.s. uz pomoć sina Ismaila, a do čije je značajnije obnove došlo u vrijeme mladosti posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.

Saudijska Arabija je u subotu saopštila da je do sada primila više od milion hodočasnika na ovogodišnjem hadžu.

"Oko 1.150.000 hodočasnika je već stiglo u Saudijsku Arabiju na hadž", rekao je za državnu televiziju "Al-Ekhbariya" Mohammed al-Bijawi, podsekretar Ministarstva za hadž i umru te dodao:

"Priliv hodočasnika nastavlja da raste usred kontinuiranih priprema.“

Saudijska Arabija očekuje da će ove godine primiti više od dva miliona muslimanskih hodočasnika na hadž.

Prema islamskim propisima, obavljanje hadža je jedna od pet svetih dužnosti muslimana.