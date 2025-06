Mugla, kao tačka spajanja Sredozemnog i Egejskog mora, dom je nekih od najpoznatijih turističkih mjesta Turkiye, uključujući Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datca, Gocek, Oludeniz i Koycegiz. Ova primorska destinacija sa dva međunarodna aerodroma, Bodrum-Milas i Dalaman, obiluje plavim i zelenim pejzažima, tirkiznim vodama i zlatnim pijeskom, antičkim gradovima, artefaktima, svježim zrakom i netaknutim zaljevima.

Bodrum, favorit Egejskog mora

Bodrum je, bez sumnje, jedna od najpopularnijih destinacija za odmor na turskoj obali. Biserno more Bodruma i prostrane plaže sa Plavom zastavom idilične su ljubiteljima sunca i mora, a istovremeno izuzetna lokacija za vodene sportove, posebno ronjenje. Ljubitelje historije nadahnjuje bodrumski dvorac kojeg su izgradili vitezovi sa Rodosa u 15. vijeku, podvodni muzej ili ruševine mauzoleja Halikarnassa, jednog od sedam svjetskih čuda. Marina u Bodrumu ispunjena je šetalištem, drvoredom palmi i stablima eukaliptusa uz marinu u kojoj su usidreni guleti, čamci tipični za Bodrum, i gdje brodovi pristaju duže od 3.000 godina. Iz luke polaze čamci koji voze i krstare uvalama preko cijelog dana. U Bodrumu se služe najupečatljivija jela turske i svjetskih kuhinja u restoranima s pogledom na zlatni zalazak sunca.

Fethiye, destinacija prirodnih atrakcija

Sa svojim prirodnim ljepotama, nagrađivanim plažama, mirnim uvalama i spektakularnim pogledom, Fethiye, još jedno poznato turističko mjesto Mugle, popularna je destinacija za ljetni odmor. Oludeniz je plaža u istoimenoj uvali poznata po slikovitoj obali i dolini leptira (Kelebekler Vadisi) sa više od 80 vrsta leptira koji žive na zaštićenom području od 1995. godine. Sat vremena vožnje od plaže je živopisni zaliv Kabak, omiljen među kamperima. Likijski put dug 540 kilometara koji važi za jednu od najboljih pješačkih ruta svijeta prolazi upravo kroz Fethiye u kojem se nalazi i prirodno čudo – kanjon Saklikent, sa liticama, podzemnim pećinama i potokom Esen koji teče duž kanjonskog dna. Grad je poznat po mjestima za ronjenje, šarolikom spektru riba i morskog bilja. Fethiye je također dom Babadaga, jednog od ključnih centara za paraglajding u Turkiye i svijetu.

Marmaris, miljenik svjetskih turista

Nudeći prirodne ljepote, drevnu historiju, plavo more i sitni pijesak, Marmaris pruža putnicima sve što im je potrebno za opuštajući ljetni odmor. Mnogi turisti svake godine posjećuju ljetovalište, poznato po prekrasnim plažama, kao što su Turunc i Icmeler. Ljubitelji historije uživaju u razgledanju drevnog grada Fiskosa, jednog od ključnih karijskih lučkih gradova u regionu, Marmaris dvorcu u kojem se sada nalazi Arheološki muzej Marmarisa te Bedestenu (Pokriveni bazar), koji je sačuvao svoj život od prošlosti do sadašnjosti. Ostrvo Kleopatra, poznato i kao ostrvo Sedir, privlači sve one koji žele da plivaju u osvježavajuće mirnim vodama i posmatraju historijske strukture. Zaštićeno zbog svog historijskog značaja, ostrvo Kleopatra sadrži i antička nalazišta kao što su Apolonov hram, pozorište i nekropola. Selimiye i Bozburun, dva naselja na plaži u Marmarisu, koja imaju i terminal za krstarenje, garantuju miran i relativno privatan odmor.

Koycegiz, spokojni i mirni grad

Koycegiz, na ruti između Marmarisa i Fethiyea, jedan je od turskih CittaSlow (sporih) gradova. Gosti koji se pridruže izletima brodom po jezeru Koycegiz mogu uživati u mirisu cvijeća narandže i drveća slatke gume – a možda će imati i priliku vidjeti morske kornjače Caretta caretta koje žive u posebnom području zaštite okoliša Koycegiz-Dalyan. Drevni grad Kaunos, jedno od najstarijih naselja u regionu i jedan od najspektakularnijih gradova karijske civilizacije, osvaja posjetioce, posebno kamenim grobnicama koje datiraju iz četvrtog vijeka prije nove ere. Planina Sandras, produžetak planine Taurus u prepoznatljivom pejzažu Koycegiz, također nudi rute za treking, kampovanje i avanturističke aktivnosti. Planina Sandras također ima fantastičnu stazu za brdski biciklizam. Nudeći mirnu atmosferu i čist zrak, Koycegiz gostima pruža miran odmor uz zadržavanje tradicionalnog načina života.

Datca, destinacija mira

Datca je spokojno i lijepo poluostrvo Mugle. Nova Datca (Yeni Datca), glavno gradsko naselje, dom je brojnih restorana, kafića, pubova i jezera Ilica, koje vrvi ribom i patkama. Sa svojim kaldrmskim uličicama, skromnim prodavnicama i ljubaznim stanovnicima, Stara Datca (Eski Datca) je slikovito mjesto koje morate vidjeti. Drevni grad Knidos, koji se nalazi blizu zapadnog kraja poluostrva Datca, je drugačiji raj koji turiste vraća u prošlost. Lokalna kuhinja od začinskog bilja i biljaka Datce, plodova mora, meda od timijana i badema, također su specijaliteti koje ne smijete propustiti ukoliko ste u ovom kraju svijeta.