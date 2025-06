Premijer Mađarske Viktor Orban stigao je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini tokom koje će se sastati sa državnim i entitetskim zvaničnicima.

Na platou ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine upriličen je svečani doček. Orbana je dočekala predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.

Tom prilikom, Borjana Krišto je istakla da dvije zemlje imaju dobre prijateljske i susjedske odnose, bez otvorenih pitanja.

"Kroz razgovor naglasili smo naše dobre, posebno prijateljske, a možemo kazati i susjedske odnose bez ikakvih otvorenih pitanja s naglaskom na unapređenje i učvršćivanje veza po raznim segmentima saradnje, od prostora na polju energetike, posebno u ovim vremenima energetske krize", poručila je Krišto.

Navela je da su na poseban način kroz današnji susret i razgovor informisali mađarskog premijera o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, odnosima, funkcionisanju institucija, kao i prioritetu i fokusu rada Vijeća ministara BiH.

Istakla je da su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost Mađarskoj koja podržava Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu.

"Naglasili smo našu dobru privrednu saradnju koja se očituje kroz razna ulaganja, sklopljene ugovore i sporazume. Također, veliki broj ugovora i sporazuma imamo i u proceduri i nadamo se da ćemo kroz našu bilateralnu saradnju učiniti sve da se realizacija ovih sporazuma koji su u proceduri što brže okonča na dobrobit privredne saradnje zemalja", kazala je Krišto.

Naglasila je kako Bosna i Hercegovina na evropskom putu želi imati dobru saradnju s Mađarskom.

"Želimo učvršćivati odnose i vjerujem da će ovaj susret i boravak Orbana u Bosni i Hercegovini biti značajan iskorak u odnosima dviju zemalja", zaključila je Krišto.

Istovremeno, Orban je poručio da je Mađarska za brzo članstvo Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

"Imali smo izvanredne i uzbudljive pregovore. Odnos Mađarske prema vama određuju tri činjenice. Jedna od njih je da smo susjedi, u geografskom smislu nedostaje onih nekoliko desetina kilometara, ali u političkom i ekonomskom smislu mi smo susjedi", rekao je Orban nakon sastanka sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto.

Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina uvijek može računati na Mađarsku, kao na odgovornu susjedsku politiku.

"Druga stvar je da sa velikim divljenjem posmatramo kako održavate najkomplikovaniji politički sistem u svijetu. Nama Mađarima je ponekad teško i održati malu koaliciju, a ne ovako komplikovan sistem kao što je vaš. Divimo se kako uspijevate da održite zemlju funkcionalnom. Treća tačka je da dijelimo istu sudbinu. Pretrpjeli smo komunizme različite vrste, ali su ipak bili komunizmi. Niste nam strani već ste unutar porodice", naglasio je Orban.

Kako je kazao, danas je obavijestio predsjedavajuću Krišto o procesima unutar Evropske unije.

"Rekao sam da je sve u previranju i da su u toku velike transformacije i u evropskoj ekonomiji, tehnologiji i sigurnosnoj politici. To je svakako rat u Ukrajini i učešće EU u njemu. Mi, Mađari to posmatramo tako da je Evropi potrebna sva snaga, energija i dinamika. U procesu smo koji treba zaustaviti i preokrenuti. Evropa to neće moći da sprovede ako se oslanja samo na snage kojima sada raspolaže. Neophodna je nova dinamika, novi učesnici. Zbog toga za nas Mađare, Balkan nije problem već posljednja rezerva evropskih resursa", istakao je Orban.

Poručio je da je "Evropskoj uniji mnogo potrebniji Balkan i Bosna i Hercegovina nego što je to obrnuto".

Prema njegovim riječima, obavijestio je Krišto o balkanskoj politici Mađarske.

"Mađarska vam je susjed koji ima suverenu vanjsku politiku. Šta god govorili u Briselu, mi smo za brzo članstvo Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Treba približiti pristup fondovima. Treba investirati i u sigurnost na Balkanu i u njegov razvoj. Mi, Mađari ne podržavamo politiku koja se oslanja na sankcije. Politike sankcija ne vode rezultatu, a dugoročno vidimo da je dobro da se što više nadležnosti vrati narodima koji žive ovdje. Dugoročno rješenje nije u prisustvu stranaca već u saradnji naroda koji žive na ovom prostoru", naglasio je Orban.

Razgovarali su i o ekonomskim pitanjima.

"Tražio sam signale od Krišto. Mađarska je zemlja koja vas poštuje. Poštuje političke namjere bosanskohercegovačke Vlade. Zbog toga očekujem signale koji su to sektori gdje bi bila poželjna pojava mađarskih investitora", dodao je Orban.