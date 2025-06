Što se tiče hotelskog smještaja trenutna situacija u Neumu je odlična, na današnji dan svi su hoteli skoro popunjeni tako da možemo biti zadovoljni ovom predsezonom i načinom na koji ona protječe, kazao je u razgovoru za Fenu potpredsjednik Udruge hotelijera Neum Davor Krešić.

- Četvrti mjesec nije bio baš onakav kakvog smo očekivali, međutim u svibnju se to otvorilo i imali smo dosta kongresnog turizma, grupe su nam se opet vratile, dobra stvar je što nam se vraćaju turisti s azijskih tržišta koji su nam bili tradicionalni gosti svih 12 mjeseci i vidimo da se opet i ta velika tržišta bude jer nam stiže sve više rezervacija i od tih partnera, tako da možemo kazati da smo imali vrlo dobru, čak i odličnu predsezonu - kazao je Krešić.

Dodaje kako su za samu špicu sezone najave odlične.

- Što se tiče same špice, odnosno srpnja i kolovoza, tada je u Neumu najveća gužva kao i u ostalim destinacijama na Jadranu i očekujemo da bi hoteli trebali biti popunjeni jako dobro jer su najave odlične, isto vrijedi i za rujan i listopad, a opet spominjem Azijate koji bi mogli nastaviti sezonu i u zimskim mjesecima tako da smo uistinu optimistični. U neumskim hotelima uglavnom su inozemni gosti, tu prednjače Francuzi, Njemci, Belgijanci, Nizozemci, Slovenci i Poljaci, ove nacije su najzastupljenije - kazao je Krešić.

Cijene u hotelima u Neumu su uvećane od 10 do 15 posto u odnosu na prošlu godinu, a kapacitet je oko 15.000 kreveta.

- Ista je situacija s cijenama i što se tiče privatnog smještaja i smatram da je to neko realno uvećanje iz razloga što su se i nama podigle cijene, a digli smo i plaće radnicima tako da je to bilo neminovno povećanje i ono ne utječe na rezervacije što možemo vidjeti iz trenutnih podataka. Mislim da se to neće toliko odraziti na sezonu. Što se tiče kapaciteta, oni su oko 15.000 kreveta, a taj broj se odnosi i na hotele i na privatne smještaje - naveo je Krešić.

Naveo je kako je prošla godina u dosta hotela bila bolja od 2019. godine, koja je bila najuspješnija kada je u pitanju broj noćenja.

- Ako ćemo gledati po broju noćenja teško da će se 2019. godina nadmašiti, ali već možemo kazati da je ona prošlost i da se s njom više ne treba uspoređivati jer po ostvarenim prihodima nadmašena je prošle godine - kazao je Krešić.

Nedostatak radne snage u Neumu je još uvijek problem.

- To su nam standardni problemi s kojima se svi bore i snalaze na svoj način, mislim da tu kratkoročno nema nekog pametnog rješenja. Jedino rješenje je da se za sljedeću godinu olakšaju radne dozvole za radnike iz trećih zemalja jer nama jednostavno fizički netko sezonu mora odraditi. Mi nemamo naše radne snage, bazen u Neumu nije dovoljno velik da bi zadovoljio naše potrebe. Iz BiH ne možemo naći toliku radnu snagu tako da moramo ići prema državi i Vijeću ministara da se olakšaju radne dozvole za sljedeću sezonu kako bismo mogli nesmetano dovesti radnike - naglasio je Krešić.