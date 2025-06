Oko dve stotine niških studenata, polaznika kursa turskog jezika, na svečanosti u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Nišu dobilo je sertifikate. Ovom ceremonijom završen je tromesečni jezički kurs koji je Filozofski fakultet organizovao u saradnji sa Ambasadom Republike Turkiye.

Kurs u Nišu, na kom su polaznici stekli početno znanje nivoa A1 i A2, organizovala je Kancelarija za obrazovanje Ambasade Republike Turkiye, koja je u Beogradu otvorena 2020. godine.

„Naše ministarstvo prosvete ima tradiciju podučavanja turskog jezika u inostranstvu. Obično je to program za našu decu u inostranstvu. Međutim, pošto smo uočili da u Srbiji vlada veliko interesovanje za turski jezik, shvatili smo da bi bilo dobro da o našem jeziku i kulturi uče vaši građani, građani Srbije“, rekao je savetnik za obrazovanje Ambasade Turkiye u Beogradu Mehmet Yilmazata koji je događaju prisustvovao sa turskim konzulom u Nišu Atillom Kucuktalasli.

Savetnik Yilmazata je najavio da će naredne godine kurs biti produžen nivoima A2 i B1, ali i da će biti primljeno bar još stotinjak novih studenata.

„Nadamo se da će saradnja između nas i vašeg Univerziteta u Nišu postati tradicija“, dodao je Yilmazata.

Jedna od polaznica kursa je Miljana Milenković koja već ume da se predstavi na turskom jeziku.

„Turski jezik je baš zanimljiv i zainteresovao me je. Ovo je još jedno novo iskustvo, stekla sam nove prijatelje, stvarno je bilo lepo. Neke osnove sam već znala, tako da mi je bilo interesantno. Jezik, u suštini, nije toliko težak. Ako odem turistički u Tursku, znaću da se sporazumem“, govori Miljana.

Njeno mišljenje deli i koleginica Snežana Đorđević iz Kuršumlije.

„Nije bilo teško, bilo je jako zanimljivo. Profesor je imao zanimljive načine da nas nauči. Najteža je bila gramatika. Na samim predavanjima smo dovoljno učili, pa nije bilo potrebe da se izdvaja dodatno vreme“, kaže Snežana.

Prodekan za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta u Nišu Ivan Jovanović objašnjava da se ideja o pokretanju kursa javila kod predstavnika Kancelarije za obrazovanje Ambasade Turkiye.

„Oni su nas kontaktirali, pregovarali smo i shvatili da je to veoma značajno za nas, s obzirom na to da želimo da obogatimo ponudu stranih jezika na našem fakultetu jer nismo imali do sada turski jezik u ponudi kao izborni jezik. Želeli smo da pružimo nešto novo svojim studentima“, govori Jovanović.

Dodaje da su u toku pregovori sa Amabasadom Republike Turkiye i turskim Ministarstvom prosvete o otvaranju Centra za turski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu. Osim toga, plan je da se turski jezik zvanično uvrsti u ponudu ovog fakulteta kao izborni strani jezik, pored engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog i grčkog.