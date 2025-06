Osmi protest građana nezadovoljnih bezbednosnom situacijom u zemlji "Srbija protiv nasilja" počeo je ispred Skupštine Srbije, a nakon obraćanja građani su se centralnim gradskim ulicama uputili do Vlade, a potom i do jednog od ključnih saobraćajnih čvorišta - Autokomande, koju su držali u blokadi.

Nezadovoljni građani traže institucionalnu odgovornost za talas nasilja u Srbiji koji je, između ostalog, rezultirao masovnim ubistvima početkom maja u kojima je u samo dva dana ubijeno i smrtno ranjeno 19 ljudi, od čega devet učenika jedne beogradske osnovne škole.

Istovremeno s Beogradom, građani Srbije protestuju i u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Šapcu, Pirotu i Leskovcu.

Građani na protestima koje formalno organizuje srbijanska proevropska opozicija traže zaustavljanje promocije nasilja u javnom prostoru, odnosno hitan prekid emitovanja rijaliti programa i emisija koje promovišu nasilje, agresiju i nemoral na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i oduzimanje nacionalne frekvencije privatnim prorežimskim televizijama Pink i Hepi koje emituju takav program.

Zahteva se i institucionalna odgovornost, odnosno smene ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i šefa Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina.

Građani traže i smenu rukovodstva Radio-televizije Srbije zbog emitovanja programa koji afirmiše kriminal i nasilje, i zabranu štampanih medija koji svojim sadržajem promovišu agresiju i nasilje, objavljuju lažne vesti i krše novinarski kodeks.

Iako toga nema u zvaničnim zahtevima, na prethodnih sedam protesta građani su najčešće uzvikivali "Vučiću odlazi" tražeći ostavku srbijanskog predsednika za kojeg deo javnosti smatra da je svojim odnosom prema kritičarima, opoziciji i medijima najveći generator nasilja u društvu. Srbijanska proevropska opozicija istakla je da će biti povećan broj gradova u kojima će biti blokiran saobraćaj ukoliko vlasti ne ispune zahteve.

Osim mogućnosti da osim auto-puta budu blokirane i druge važne saobraćajnice u zemlji, opozicionari ne isključuju ni produženje blokada i "druge načine povećanja pritiska" do ispunjenja zahteva.

Poruka s protesta "Niš protiv nasilja": Borićemo se za bolje društvo i ostaćemo ovde

Pred zgradom Skupštine Grada Niša, na protestu "Srbija protiv nasilja", koji se u isto vreme održava u još deset gradova Srbije, okupilo se više hiljada građana.

Pod parolom "računajte na nas" proteste podržavaju i studenti, a na čelu kolone u protestnoj šetnji do Gradske kuće istaknute su poruke "Protest je ispit", "Za naše roditelje", "Niš protiv nasilja"...

Protest je počeo minutom ćutanja zbog smrti mladića koji je 4. maja bio ranjen kod Mladenovca, čime se broj žrtava te masovne pucnjave popeo na devet. Podsetimo, u prethodnoj pucnjavi u beogradskoj školi 3. maja stradalo je ukupno deset osoba, devet đaka i jedan radnik obezbeđenja.

"To je devetnaesta žrtva sistema u Srbiji za koju niko nije odgovoran. Želim da znate da će nam ova borba dugo trajati, a mi moramo da budemo istrajni, jer nasilje protiv koga se borimo se ne smanjuje, a institucije još uvek nisu počele da rade svoj posao", rekla je aktivistkinja Danijela Vujošević obraćajući se okupljenima.

Pozdravila je okupljene studente u čije ime je govorila Anđelija Stanimirović s Filozofskog fakulteta.

"Neki kažu da Niš nema problem s nasiljem. Nasilje je kad pola grada pretvorite u beton, a drugu polovinu u džunglu. Nasilje je što porodilište u Nišu više liči na logor nego na bolnicu. Nasilje je što su vrata jedinog svratišta za decu u februaru zatvorena, nasilje je kada svakodnevno targetirate novinare lokalnih medija, što poslom ucenjujete ljude da vam dođu na miting, kad radnici po fabrikama i ulicama umiru zbog lošim uslova", navodila je Stanimirović razloge za proteste.

Dodala je da će se ona i njene kolege boriti za bolje društvo i ostati u Srbiji.

Građani su posle govora krenuli u protestnu šetnju do zgrade Suda, zatim Voždovom ulicom do Crvenog pevca, potom Ulicom vojvode Mišića, Bulevarom Nemanjića i Ulicom 7. juli do odredišta kod Gradske kuće.

Kao i u ostalim gradovima, na početku i kraju protesta čuli su se već poznati zahtevi. To su ostavka svih članova REM-a, smena rukovodstva RTS-a, gašenje štampanih medija i tabloida koji objavljuju lažne vesti i krše novinarski kodeks, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy zbog promovisanja nasilja i smene ministra policije Bratislava Gašića i šefa BIA Aleksandra Vulina.

Protesti protiv nasilja, koji su počeli 8. maja u Beogradu, dobili su na masovnosti. Prema informacijama organizatora, koje čine deo opozicije i brojni aktivisti i predstavnici nevladinih organizacija, protesti se večeras održavaju i u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Leskovcu, Šapcu, Zrenjaninu, Kraljevu, Pirotu, Vranju, Subotici, Temerinu...

U prethodna tri dana na ulice i trgove izlazili su i građani 23 opštine i grada.