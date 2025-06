U Hrvatskom saboru održana je svečana sjednica Savjeta za mlade i otvorena Treća godišnja konferencija Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj pri čemu se okupljenima obratio predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković.

U svom obraćanju okupljenima u velikoj dvorani Hrvatskog sabora premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su potresi, pandemija, klimatske promjene i posljedice ruske agresije na Ukrajinu vanjski faktori koji utječu na gospodarsko stanje u zemlji i koje je moguće malo utjecati, ali kako je Hrvatska ulaskom u schengensko i europodručje ostvarila dva važna strateška cilja koji poboljšavaju život kako mladih, tako i cjelokupnog stanovništva.

Dekarbonizacija i prelazak na obnovljive izvore energije, digitalna transformacija koja ima ključnu ulogu za budućnost radnih mjesta te nove vještine iz sfere IT sektora, potom pitanje demografske revitalizacije koje je usmjereno na obitelj, to su tri su ključna pitanja za razvoj države i opstanak mladih, izjavio je Plenković. Plenković je naveo podatak da je 1950. u Hrvatskoj rođeno 95.000 beba, dok ih se sada rađa oko 34.000, ocijenivši kako je to natalitet dugotrajan problem. Također, naveo je statistiku kako je 2016. stopa nezaposlenosti mladih bila 34,4, dok je danas 13,7 posto, što je za nešto više od dva postotka više od EU prosjeka.

“Obrazovanje je ključ napretka svakoga društva, spomenut ću da smo u zadnjih 6,5 godina osigurali 15.500 strukovnih stipendija, 75.000 socioekonomskih stipendija i STEM studentskih stipendija koje su povećane sa 159 na 200 odnosno 300 eura”, rekao je Plenković.

Ukazao je i na niz poteza svoje vlade u dva mandata koji za cilj imaju bolje uvjete za studente i obrazovanje mladih.

Naglasio je i kako je preko 10.000 mladih iskoristilo mjeru samozapošljavanja pri čemu su iskoristili poticaje za pokretanje samostalnih djelatnosti koje su iznosile do 125.000 kuna (16.600 eura).

Predsjednik Savjeta za mlade Republike Hrvatske Josip Jagodar istaknuo je kako je cilj ove konferencije bolje povezivanje mladih iz cijele Hrvatske te zajednički rad i angažman na poboljšanju njihova položaja u jedinicama lokalne samouprave.

Jagodar je naglasio zabrinjavajuću činjenicu kako samo 12 posto jedinica lokalne i regionalne samouprave ima osnovan Savjet za mlade koji u svom programu ima brigu za mentalno zdravlje mladih, za mlade u udaljenim i ruralnim područjima, stambeno zbrinjavanje i tržište rada, poljoprivredu, obrazovanje i druge teme važne za unapređenje standarda života mladih u Hrvatskoj.

Na sjednici su, uz članove Savjeta za mlade iz cijele Hrvatske, nazočili ministri, državni tajnici, saborski zastupnici te lokalni dužnosnici.