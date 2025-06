Više tisuća zapisničara i sudskih službenika sa sudova iz cijele Hrvatske okupilo se ispred zgrade Vlade i Hrvatskog sabora kako bi poručili da će nastaviti četverotjedni štrajk ako Vlada RH odmah ne udovolji njihovim zahtjevima i da im povišicu plaća za prosječno 400 eura neto.

Nakon neuspješnih pregovora s hrvatskim ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) Hrvatske održao je mirni prosvjed na Trgu sv. Marka, kao nastavak štrajka pokrenutog 5. lipnja radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova.

Prosvjed je započeo okupljanjem na Trgu bana Jelačića, a potom se preko tisuću sindikalnih članova u povorci zaputilo na Trg sv. Marka, pred zgrade Vlade RH i Hrvatskog sabora, u prostor namijenjen za javna okupljanja i prosvjede.

Okupljenima su se obratili pojedini službenici koji su opisali svoja iskustva na radnim mjestima, a mnogi od prosvjednika ističu kako imaju plaće u iznosu od 500 eura, što je ispod propisane minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Upozorili su kako zbog tako niskih plaća velik broj sudskih službenika i zapisničara daje otkaz i prelazi na druge, bolje plaćene poslove, zbog čega preostali radnici na sudovima obavljaju poslove za više djelatnika.

“Oronule i dotrajale zgrade sudova i državnih odvjetništava, 4,5 milijuna eura uloženo je od 2018. u diktafone za visoke namještenike u pravosuđu koji se ne koriste jer im je istekla licenca, previše radnih obaveza”, neki su od argumenata koje su prosvjednici iznijeli kao kritiku resornom ministarstvu.

“Ministre Malenica, povucite se i dajte ostavku dok vam je još vrijeme”, poručeno je s govornice na Trgu sv. Marka, a prosvjednici su skandirali “Ostavka, ostavka”.

Sindikati štrajkaju već četiri tjedna,18 radnih dana, zbog premalih plaća, s tim da u skladu sa zakonom o štrajku obavljaju samo najnužniji dio poslova.

Predstavnicima SDLSN-a jučer je u Vladi RH ponuđen Memorandum o razumijevanju kojim bi se plaće sudskih službenika povećale za minimalno 10 do 15 posto od 2024., nakon sveobuhvatne analize, no sindikalisti na to nisu pristali.

Službenici iz svih dijelova Hrvatske, od Vukovara do Dubrovnika, koji su se okupili ispred zgrade Vlade RH traže povišice plaća odmah, točnije traže prosječne povišice od 400 eura neto, zbog čega su nastavili štrajk te organizirali veliki prosvjed u Zagrebu.

“Nećete nas slomiti”, “Naša plaća, nečija rata”, Svi za jednoga, povišica za sve”, “Preopterećeni, potplaćeni, zanemareni. Dosta!”, “Od 500 dodataka, ja nemam niti jedan”, “Nepravda u palači pravde” transparenti su koje su istaknuli prosvjednici.