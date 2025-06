Sastanak lidera stranaka koje čine vlast na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, započeo je u Konjicu. Jedan za drugim pristizali su predsjednici stranaka koje čine "trojku", delegacija SNSD-a, te na koncu i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Narodna skupština Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini, nedavno je usvojila Zakon o neprihvatanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na prostoru ovog entiteta.

Iz stranaka "trojke" naglasili su da će iskoristiti sve alate kako bi zaustavili Milorada Dodika, uz poruke da nema mjesta kompromisu kada je riječ o pravnom nasilju.

Iz SNSD-a su jučer najavili da će na sastanku sa partnerima predložiti integralno bavljenje pitanjem 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, što uključuje i reformu Ustavnog suda BiH.

Sastanak prati veliki broj medijskih ekipa, a izjave se očekuju po završetku.

Čović: Atmosfera na sastanku “zahtjevna"

“Sagledali smo sve probleme na razini BiH, ali i u Federaciji BiH. Stavili smo na sto prioritete i uvjeren sam da je sastanak bio koristan. Što se mene tiče, bez razgovora nema rješenja nijednog problema. Treba nastaviti dinamičnije. Naše partnerstvo još uvijek nije dovoljno jako“, konstatovao je Čović nakon sastanka.

Govora je bilo i o radu Ustavnog suda BiH i imenovanju sudija.

“Razgovarali smo i o svim problemima koji se tiču 14 prioriteta. Naš put je evropski i on nema alternativu. Nadam se da će gospođa Ajhorst (Angelina, op.a.) doći u narednih deset dana. To su teme koje se ne mogu izbjegavati. Da ne izdvajam bilo koju. Razgovarali smo o fiskalnoj tematici. Želimo dati odgovor na svih 14 prioriteta. Ovo partnerstvo to može iznijeti“, dodao je Čović.

Na pitanje novinara da li HDZ BiH i on lično podržavaju odluku Narodne skupštine RS-a, Čović je rekao da nije ovdje da nešto podržava, jer je riječ o “ustavnoj realnosti BiH“.

“Ustav je jedini okvir koji je mjerodavan. Ja ga apsolutno poštujem dok ne dobijemo mogućnost da ga mijenjamo. Zajedno smo svjesni svih razlika i trebamo u interesu BiH dogovoriti ono što možemo dogovoriti“, odgovorio je predsjednik HDZ-a BiH.

Novinari su potom konstatovali da Čović po pitanju odluke NSRS-a ne želi uraditi ono što su dosad uradili OHR, visoki predstavnik, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH...

“Ko je tumač Dejtonskog sporazuma? Ko tumači da li je nešto u skladu s Ustavom ili ne? Druga stvar je šta neko želi. Bosna i Hercegovina ima jasan ustavni okvir i idemo ga poštivati“, kazao je i dodao da apsolutno podržava izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda BiH:

“Na tome radimo deset godina. Nema Evropske unije sa stranim sucima u Ustavnom sudu.“

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik konstatovao je da je veoma važno što je sastanak održan, kao i same teme koje su ga činile.

“Jedna od njih je i ovo što se desilo u NSRS. Razumijem bošnjačke partnere. To nije odluka protiv njih. Očekivali smo da se tome suprotstave. Ustavno i svako drugo pravo Narodne skupštine je da donosi zakone. Na dnevnom redu imali smo prioritete koji se odnose na evropski put. Mislim da smo uspjeli napraviti set pitanja koje bismo trebali razmotriti u narednih sedam do deset dana u paketu. Imamo različite poglede na funkcionisanje države. Mi smo za čišćenje od bilo kakvog stranog uticaja. Američki ambasador se bez razloga upliće u unutrašnje stvari. Neki se s tim slažu. Javnost je zainteresovana za rigorozne akcije i neke procese. Ne priznajem Tužilaštvo BiH. Ako pokušaju da djeluju u RS-u na selektivan način bit će spriječeni“, poručio je Dodik.

Osvrnuo se i na verbalni sukob sa članom delegacije Trojke Zukanom Helezom.

“Sastanak je započeo polemikom. Vidim da ste dobro obaviješteni. Helez je nešto rekao, ja sam uzvratio. Drago mi je da se izvinio, evo i ja se izvinjavam. BiH nije savršeno društvo, političari nisu savršeni, pa ni novinari. Mislim da je atmosfera bila dobra bez obzira na te priče. Veoma cijenim Nikšića (Nermin, op.a.) i Konakovića (Elmedin, op.a.) koji žele da se problemi riješe. Smatraju da ovo nije uredu što se desilo u RS-u. Postoji pravna procedura. RS se neće povući. Ovo je krajnji trenutak da riješimo mnogo stvari. Među 14 prioriteta je i problem stranih sudija. Ako želimo u Evropsku uniju, onda neka se to stavi u koš sa drugim prioritetima. Vjerujemo da je to dio scenarija Marfija (Majkl, op.a.) i kauboja koji rade samo u korist bošnjačke strane. Marfi je dokazani neprijatelj Srba i Republike Srpske“, konstatovao je Dodik.

Najavio je skoro formiranje komisije koja će do oktobra raditi na 14 prioriteta, kako bi do naredne godine BiH dobila kandidatski status za članstvo u EU.

“Tu je mnogo teških stvari, ali i zahtjev da se odstrane strani suci iz Ustavnog suda. Ne mogu stranci nama određivati kako da živimo. Oni dođu i hvale se kako od nas prave budale. Ja neću da budem budala u njihovim knjigama“, konstatovao je Dodik.

Na pitanje da li očekuje nove sanskcije, odgovorio je:

“Šta znače njihove sankcije? Na taj način da rješavaju probleme? Jačaju mi ego i daju mi snagu. Ko će da smijeni Dodika? To može samo narod u RS-u. Šta ako dođe do sankcija? Koje sankcije? Imam američke sankcije i odlično se osjećam. Ne moram gledati tog nadmenog Marfija“, dodao je i na kraju pozvao sve da se poštuje Ustav BiH i RS-a.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić kazao je da je na sastanku bila teška atmosfera, te da su dosadašnji sastanci bili mnogo relaksiraniji.

“Znajući šta se desilo, nije ni čudo. Jedna od tema na koje smo potrošili puno vremena je odluka NSRS. Smatram da smo ostali na početnim pozicijama. Svako od nas je otvoreno i jasno rekao svoje stavove. Zagovaramo i spremni smo tražiti način da probleme rješavamo razgovorom. Kako zadržati kulturu dijaloga? Nismo napravili nikakve odluke. Predstavnici SNSD-a su odbili da povuku Zakon o Ustavnom sudu. Ostaje da svako vodi svoju pravnu bitku do rješenja. Crvena linija je udar na institucije BiH. Nismo spremni preći i to tolerisati. Nastavit ćemo razgovore i vidjeti kako će se sve dalje razvijati. I odnos prema Zakonu. Naši predstavnici u Vijeću naroda će pokrenuti procedure. Imali smo razgovore s predstavnicima međunarodne zajednice. Jasno je da ovdje postoje međunarodne institucije koje mogu i trebaju u ovakvim situacijama djelovati. Mi popustiti nećemo“, poručio je Nikšić.

Potpuno jasni su ciljevi politika koje danas zagovaraju stranke koje čine vlast u BiH.

“Jasno smo poručili i nije tajna da različito gledamo na BiH. Dok političke partije iz RS-a žele jačati entitet, mi bismo željeli jaču BiH i slabije entitete. Ima stvari oko kojih se slažemo. To je makar deklarativno želja da uđemo u Evropsku uniju. Ustavni sud je dio prioriteta. To da se izbace strane sudije ne stoji u prioritetima, iako nije normalno da zemlje koje pretenduju ka EU imaju strane sudije. Precizno smo rekli da u prioritetima ne piše da se strane sudije moraju odstraniti. Nama je neprihvatljivo da sudije sude po nacionalnom ključu. Svi smo imali razgovore sa stranim predstavnicima. Imali smo intenzivnu komunikaciju. I oni su ozbiljno shvatili ovaj postupak NSRS“, kazao je Nikšić.

Zakon koji je izglasala NSRS može se primijeniti samo na manjem prostoru Republike Srpske, smatra predsjednik NIP-a Dino Konaković.

“Nigdje na svijetu niži nivo ne može derogirati viši nivo vlasti. Oni će se naći u velikom problemu i apelujem da to ne rade. Ustav jasno precizira postojanje i način rada Ustavnog suda. Institucije BiH funkcionišu. Drugi dio je teška obaveza. Pred nama je kratki period kada ćemo vidjeti ima li smisla sve ovo što radimo. Puno je prioriteta koji su važni građanima BiH. Sramotno je to što je kolega Nešić (Nenad, op.a.) radio na društvenim mrežama. Možda tu leži problem. Naša obaveza i odgovornost je da radimo ono što je do nas kako bi država funkcionisala. U protekla dva dana imao sam desetak razgovora s međunarodnim predstavnicima. I mi ćemo uputiti apelaciju Ustavnom sudu i nemamo dilemu da ćemo pokazati pravnu moć BiH. Ovo su priče koje tjeraju ljude i odbijaju turiste i investicije“, izjavio je Konaković.

Smatra i da je u BiH još uvijek nužan međunarodni intervencionizam.

“Živim za dan kada ćemo odluke donositi sami unutar BiH. Pozicija BiH u međunarodnim krugovima je bolja nego ikad. Imamo dobru međunarodnu poziciju. Jako cijenim hrabrost Nikšića i Forte (Edin, opa.), jer smo zbog budućnosti spremni prelaziti mostove, što drugi ranije nisu željeli i htjeli. Očekujem akciju OHR-a i visokog predstavnika, a mi ćemo se s apelacijama utrkivati. Zamislite da mi kao zemlja kandidat osporimo neki evropski zakon. To su pravni nonsensi“, istakao je Konaković.