Radionice hobi slikarstva dugo su popularne u svetu, a odnedavno se održavaju i u Nišu, gradu na jugoistoku Srbije. Svoje mesto na njima nalaze polaznice više generacija, svaka iz svog razloga – da ne bude usamljena, da lakše izrazi osećanja ili da se relaksira tokom stresne radne nedelje.

Ekipa Anadolu posetila je radionicu koju svakog ponedeljka u svom ateljeu organizuju slikarke Marija Savić i Milena Anđelković.

Ovde se četkice i boja prvi put prihvatila Gordana Krsmanović koja će uskoro proslaviti 74. rođendan. Najstarija u grupi sa ostalima deli isključivo pozitivno raspoloženje.

“Mi nikad nismo slikale. Volimo sliku, uživamo u lepoti slike, ali nismo učile slikanje. Za mene je hobi slikanje - slikanje dušom i srcem. I to se vidi. Ja jedva čekam svaki ponedeljak da ponovo budem u društvu ovih ljudi ovde i da ponovo nešto uradim“, govori Krsmanović.

U penziji je više od jedne decenije i čim je na Instagramu videla poziv da se pridruži radionicama, nije nimalo u tome oklevala. Već je autor više slika urađenih tehnikama akvarel i ulje na platnu i njima se jako ponosi. Osim svojim delima, među kojima je i portret Fride Kalo, zadovoljna je druženjem i prijatnom atmosferom u ateljeu.

“Ono što mene posebno fascinira je rad u grupi. Neobavezan, niko vas ne juri, niko vas ne ocenjuje, radite ono što volite i što želite. To je za mene hobi slikanje. Ja sam oduševljena ovim. Prvo, oduševljena sam zato što radim sa dvema umetnicama koje zbilja umeju da pokažu šta znaju i šta treba“, priča Krsmanović.

Jedna od tih umetnica je akademska slikarka Marija Savić.

“Ovo su kreativne radionice koje se zasnivaju na tome da kroz igru i kroz slobodno ponašanje dođemo do nekog likovnog rešenja. Koleginica i ja želimo da znanje i potrebu za slikarstvom prenesemo drugim ljudima koji nisu slikari, nego su kreativni i žele da se druže“, kaže Savić.

Prepoznala je da će radionice koje su već popularne u Evropi i svetu biti zanimljive i na našim prostorima.

“I mlađe i starije osobe žele da se oprobaju u umetničkom stvaralaštvu. Ne treba im nikakvo predznanje, tu smo Mima i ja da na pravi način, korak po korak, sa njima radimo. Oni biraju motiv, a mi se onda zajedno trudimo, pokazujemo samu tehniku slikanja, onda je tu i kompozicija, crtež. Bukvalno kroz igru i druženje oni dolaze do cilja. Videli ste da su njihove slike kao da nisu amateri. Prosto, treba samo da budu opušteni i da se prepuste, ništa drugo“, govori Savić, koja ovakve radionice vodi i sa decom.

U radu sa odraslima pomaže joj slikarka Milena Anđelković.

“Odziv je do sada bio raznolik. Bilo je različitih uzrasta, od starijih žena do mladih. To daje jednu posebnu energiju i zanimljivo je što ne postoje ograničenja u tom smislu. Primetila sam da ljudima fali jedan kvalitetan sadržaj, ispunjeno vreme koje provode kreativno, na jedan nov način, gde će da se druže, da se jednostavno posvete sebi, pogotovo što ovako nešto do sad nije bilo zastupljeno, ali je potrebno. Pa zašto da ne“, priča Anđelković.

Nekoliko nedelja u atelje kod Mare i Mime, kako ih polaznice zovu, dolazi i Tina Mitić. Ona se bavi prevođenjem i marketingom, a hobi slikanje joj je potrebno radi relaksacije.

“To je jedan veoma lep i kreativan vid opuštanja, pored poslova i svih obaveza u životu i stresnog načina života. Svako treba da ima hobi gde može da se opusti, a slike su samo nešto što se dodatno stvara i što može da se pokaže i da se ostavi neki trag“, govori Mitić.

Na platnu slika prvi put.

“Lepo je. Budeš ponosan na sebe kad se vidi da si nešto napravio, da si nešto stvorio“, ističe MItić.

Marija Savić i Milena Anđelković radionice drže jednom nedeljno, ali se raduju većem interesovanju polaznika i spremne su da za nove polaznike otvore još termina.