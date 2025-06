Srbijanski predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u razgovoru sa premijerima Holandije Markom Ruteom i Luksemburga i Gzavijeom Betelom obećao da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir i stabilnost.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je pomalo uplašen, i dodao, govoreći o vlastima u Prištini, da "nikada u svojoj politčkoj karijeri nije video toliki stepen neodgovornosti".

Dodao je da će Srbija "razmotriti stvari" i da će o tome obavestiti svoje partnere.

Vučić je istakao da u sadašnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine "nema nade da ćemo videti formiranje Zajednice srpskih opština".

Vučić je istakao da Briselski sporazum i dalje nije primenjen "u najvažnijem delu, koji se odnosi na formiranje Zajednice srpskih opština.

"To je bio preduslov da se sve ostalo ispuni. U ovoj fazi nema nade da ćemo videti formiranje Zajednice srpskih opština", rekao je Vučić.

Rute je rekao da su rastuće tenzije između Srbije i Kosova, nasilje nad civilima, novinarima, misijama Evropske unije i NATO na Kosovu zabrinule EU.

On je istakao da Srbija i Kosovo moraju da preduzmu korake ka deeskalizaciji, a zatim i ka normalizaciji u dijalogu pod okriljem EU.

Rute je naveo da su stabilni odnosi, ali i vladavina prava, zaštita manjina, sloboda medija i borba protiv dezinformacija, od suštinskog značaja za obe zemlje i njihove evropske integracije.

Rute je predočio da svi dogovori između Beograda i Prištine podrazumevaju formiranje Zajednice srpskih opština i naglasio da će to biti tema razgovora sutra u Prištini.

On je rekao da je to pitanje deo "šireg paketa predloga" i da će se EU posvetiti tom pitanju, "koje zahteva rad obe strane, ali mi se trudimo da budemo što neutralniji i da ne govorimo - on ili ona su krivi i tako nismo nikome od pomoći".

Rute je rekao da će nakon posete Kosovu u utorak reći da li je optimista da se može rešiti sadašnja situacija.

Betel je naglasio da je važno da dođe do smirivanja tenzija između Beograda i Prištine, dodajući da on i holandski premijer Rute sutra putuju u Prištinu.

On je podsetio da postoji mapa puta koja će dovesti do deeskalacije situacija na Kosovu i koju je izradio specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak.

Betel je ocenio da su reči su dobre, ali da su dela još bolja i istakao da je važno da se postigne uspeh.

"Razgovarali smo o napetosti. Ovo je i dalje bure baruta. Važno je da se napetosti smire i da se mapa puta poštuje. Treba izbeći eskalacije. Podstakli smo razgovore Beograda i Prištine, potrebne su direktne akcije", rekao je Betel.