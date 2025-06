U Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu danas je otvorena antiratna izložba "Sarajevo" 1995. godina njemačkog umjetnika Gerharda Pollheidea.

Umjetnik je kazao da je 39 njegovih djela poklon gradu Sarajevu i državi Bosni i Hercegovini.

"Neka izložba, sada dopunjena mojim eksponatima, posluži za stvaranje malo više mira u svijetu. Prokleti rat u Jugoslaviji, oko Sarajeva jako me pogodio. Moje izložbe od 1993. godine uvijek su imale ovu temu. Ja sam neko ko je protiv rata", rekao je Pollheide.

Kako je kazao, izložbu je napravio želeći da na svoj način da doprinos očuvanju sjećanja na sve ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini '90-ih godina.

"Želio sam da izložbu, koju sam ranije otvorio u svom gradu, poklonim ovom muzeju", istakao je Pollheide.

Citirao je i svoju pjesmu "Život" iz 1995. godine, posvećenu Sarajevu.

"Sarajevo živi. Sada i uvijek. Nasilje nikada neće uništiti duh, nikada uništiti slobodu. Nasilje - pobjeđuje samo sebe. Leptiri i ptice će zavladati nebom. Sarajevo će biti slobodno. Sarajevo je slobodno.".

Amela Hasanbašić, kustos Bosanskih muzeja sjećanja, izjavila je da izložba sadrži 39 umjetničkih djela.

"Izložba ima antiratnu poruku, poruku mira i tolerancije. Bit će otvorena do 19. jula, a nakon toga će biti dio stalne postavke u svim našim muzejima. Mnogo nam znači to što je od svih muzeja u svijetu odabrao baš naš muzej. To znači da je prepoznao naš rad i zbog toga nam je ukazao veliko povjerenje. Izložba nam znači mnogo", kazala je Hasanbašić.

Naglasila je da je Pollheid 39 umjetničkih djela poklonio Bosanskim muzejima sjećanja.

Podsjetila je da su oni institucija koja sedam dana u sedmici, 365 dana u godini, radi na kulturi sjećanja.