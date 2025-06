Posmrtni ostaci 30 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, potvrdila je za Anadolu glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.

"Mogu slobodno da kažem da je ovaj spisak zaključen, broj je konačan. U Podrinje identifikacionom projektu u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 55 žrtava genocida koji su identificirani DNK metodom, međutim porodice još nisu potpisale zapisnik, odnosno da prihvataju taj DNK nalaz i da se taj proces identifikacije zvanično i okonča", izjavila je Fazlić.

Takođe, imaju i posmrtne ostatke još 14 žrtava koje su identifikovane i uz pomoć DNK metode i od strane porodica, međutim porodice još nisu dale saglasnost za ukop.

"Razlog za to je nekompletnost skeleta. Porodice nisu spremne ukopati mali broj posmrtnih ostataka i nadaju se da će se u narednim godinama pronaći još dijelova skeleta žrtava", pojasnila je Fazlić.

Među žrtvama koje će biti ukopane ove godine, bit će i četiri maloljetnika.

"Prema do sada prikupljenim saglasnostima, najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je dječak Elvir Salčinović, koji je imao 15 godina kada je ubijen. Ubijen je na području Baljkovice, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika 2001. godine. Iako je identifikovan još 2011. godine, njegova porodica sve do ove godine nije smogla snage da ukopa Elvira. On će konačan smiraj naći uz svoga oca Turabiju i brata Almira, koji su u Potočarima ukopani 2003. odnosno 2011. godine", kazala je Fazlić.

Bit će ukopana i dva 16-godišnjaka, Mustafa Mekanić i Esed Klempić.

"Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani tokom 2001. godine na različitim lokacijama, na području Glogove i Kamenice. I oni su identifikovani u ranijim godinama – 2008, odnosno 2013, međutim tek smo sada dobili saglasnost za njihov ukop. Još jedan maloljetnik će naći konačan smiraj, a radi se o Semiru Đoziću. Imao je 17 godina kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2002. godine", izjavila je Fazlić.

Nekompletni posmrtni ostaci

Istakla je da skoro sve žrtve koje će biti ukopane ove godine su srodnici neke od više od šest hiljada žrtava genocida koje su već ranije ukopane u "dolini bijelih nišana" u Potočarima.

"Kada je u pitanju najmlađa žrtva, odnosno Elvir, on će biti ukopan pored brata i oca koji su ukopani 2003, odnosno 2011. godine. Svake godine smiraj u Potočarima nalaze otac i sin, braća, svake godine su to srodnici...", pojasnila je Fazlić.

Sve žrtve koje će biti ukopane u mezarju Potočari kraj Srebrenice ove godine su ekshumirane i identificirane u ranijim godinama.

"Neke od žrtava su ekshumirane davne 1998. godine, a tek sada će naći konačan smiraj. Samo dvije žrtve su ekshumirane prošle godine", kazala je Fazlić.

Nezir Muminović je najstarija žrtva genocida u Srebrenici koja će biti ukopana ove godine. Imao je 65 godina u trenutku kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na području Kamenice 2007. godine.

U razgovoru za Anadolu, Fazlić je rekla da se uglavnom radi o nekompletnim tijelima i posmrtni ostaci su ekshumirani na različitim lokacijama i u različito vrijeme.

"Postoji mogućnost da će se, bez obzira na to što će biti ukopani ove godine, raditi reekshmacije i u njihovim slučajevima", izjavila je Fazlić.

Svake godine, nakon kolektivne dženaze žrtava genocida u Srebrenici 1995, u Potočarima uslijede i reeskhumacije ranije ukopanih žrtava radi pridodavanja naknadno pronađenih posmrtnih ostataka.

"Ove godine će se otvoriti 71 mezar. U prostorijama Podrinje identifikacionog projekta se nalazi još oko 400 posmrtnih ostataka koji također čekaju na proces reekshumacije i reasocijacije. Međutim, suočavamo se sa problemima u tom procesu jer porodice žrtava koje su već ukopale svoje najmilije u velikom broju su odselile, promijenile svoje adrese, brojeve telefona i jednostavno ih nije moguće kontaktirati kako bi identificirali ove posmrtne ostatke i dali saglasnost za reasocijaciju", pojasnila je Fazlić.

Poziv porodicama žrtava

Apeluju na sve one članove porodica žrtava genocida koji su u ranijim godinama ukopali svoje najmilije i koji znaju da su njihova tijela ukopana nekompletna, da ih kontaktiraju, da se jave u Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i ostave im svoje kontakte i podatke kako bi na taj način okončali ove procese i naknadno pronađene posmrtne ostatke dodali onim ranije ukopanim.

"Tragamo za još oko 1.000 žrtava genocida u Srebrenici. Moramo imati u vidu da imamo posmrtne ostatke koji su već identifikovani u Podrinje identifikacionom projektu, ali nije završen kompletan proces. Imamo i posmrtne ostatke 92 žrtve za koje sigurno znamo da su žrtve genocida, jer su ekshumirani iz masovnih grobnica u kojima su pronađene žrtve genocida. Međutim, ovi slučajevi nisu identificirani. Najvjerovatnije se radi o žrtvama čije su čitave porodice ubijene pa nema ko dati krv na osnovu koje bi bili identificirani", kazala je Fazlić.

Mišljenja je da je proces traganja za nestalim osobama u veoma složenoj fazi.

"Međutim, vjerujemo da će nestali biti pronađeni i na tome radimo iz dana u dana", dodala je Fazlić.