TOMTAS, prva fabrika aviona u Turkiye, ima zanimljivu historiju punu zatvaranja i transformacija, koja datira još od 1920-ih.

Promjena dinamike snage usred dva svjetska rata utjecala je na formiranje, a potom i do zatvaranja tvornice.

U saradnji s jednom njemačkom kompanijom, postrojenje za proizvodnju aviona svjedočilo je francusko-njemačkom takmičenju u proizvodnji aviona. Kako je SAD vršio pritisak koristeći Marshallovu pomoć iz 1950. godine, turska fabrika aviona postala je centar za opskrbu zrakom i održavanje turskog Ministarstva odbrane.

Ugašena sedam decenija zbog pritisaka bipolarnog svjetskog poretka, fabrika je sada renovirana, zahvaljujući nezavisnoj politici Turkiye.

TOMTAS, međutim, predstavlja značajnu historijsku eru oblikovanu surovom realnošću Prvog i Drugog svjetskog rata. Njegovo ponovno otvaranje kao dio brzorastućeg nacionalnog sektora avioindustrije u zemlji također ima simboličnu težinu.

Pogled na njegovu historiju

Nakon osnivanja Turskog udruženja aviona 1925. godine, fabrika je osnovana u partnerstvu s njemačkom kompanijom Junkers. Zvanično je otvoren 6. oktobra 1926. godine u turskoj provinciji Kayseri.

Fabrika je službeno nazvana "Tayyare (Avion) i Motor Turk AS (TOMTAS)".

Međutim, partnerstvo Njemačke i Turkiye bilo je kratkog vijeka, okončano 1928. zbog neuspjeha njemačke kompanije da ispuni sporazum i da se pozabavi pitanjem razlike u platama između njemačkih i turskih radnika.

27. oktobra 1928. godine u fabrici je zvanično proglašen bankrot.

U to vrijeme je bio i francuski pritisak na njemačku kompaniju jer je Francuska prodavala avione turskom ratnom zrakoplovstvu.

Nakon ovog raspada 1931. godine, fabrika je ponovo otvorena i počela pod novim imenom, Fabrika aviona Kayseri.

Tokom svojih aktivnih godina, svi avioni proizvedeni u fabrici dizajnirani su od stranih kompanija i zasnovani na licencnim ugovorima sa stranim firmama kao što su Junkers, The Curtiss Airplane and Motor Company Inc., Gothaer Waggon Fabrik A.G., Panstwowe Zaklady Lotnicze, Phillips i Powis Aircraft.

Godine 1950. pretvoren je u centar za snabdijevanje i održavanje zračnim putem turskog Ministarstva odbrane, fokusirajući se na aktivnosti održavanja i popravke umjesto na proizvodnju aviona.

Iza ove promjene se pojavljuje Marshall Aid.

Budući da su Sjedinjene Američke Države, nakon Drugog svjetskog rata, htjele da predaju državi Turkiye vojnu opremu kroz ovu pomoć, domaća proizvodnja aviona gurnuta je u drugi plan. Također, SAD je tražio da se nakon dogovora sruše njemački patentirani avioni turske fabrike.

Za ovaj kratak vremenski period u fabrici je uz pomoć stranih firmi proizvedeno 200 aviona.

Zašto je TOMTAS važan?

Pored toga što je prva fabrika avijacije u turskoj historiji, ona nadopunjuje druge turske napore da bude strateški autonomna i nezavisna, poboljšanjem industrijskih i tehnoloških kapaciteta.

Od ovog trenutka, predviđeno je da se glavni sklopovi i dijelovi motora proizvode u TOMTAS Aerospaceu kojem su ASFAT, Erciyes Technopark, TAI i TOMTAS Investment Partnership bili partneri u osnivanju.

Kratkoročno gledano, ima za cilj proizvodnju dijelova za avione kako za domovinu tako i za inostranstvo.

Fabrika će imati godišnji proizvodni kapacitet od 420.000 kilograma.

Pored investicije od 205 miliona lira, bit će uvezena oprema i mašine u vrijednosti 10,2 miliona dolara.

Kako fabrika bude sve veća, to će biti potpuno opremljena fabrika aviona koja će zadovoljiti potrebe sektora odbrane i vazduhoplovstva Turkiye i istovremeno izvoziti avionske proizvode.

Planiran je niz načina vladine podrške za podsticanje aktivnosti fabrike, kao što su oslobađanje od PDV-a i carine i smanjenje poreza.

Ovaj potez je važan korak za razvoj turske avioindustrije, podržavajući prethodne poteze i uspjehe u sektoru odbrane.

Historijsko opterećenje fabrike označava simboličko značenje njenog ponovnog otvaranja za podsticanje neovisnih industrija.